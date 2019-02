LykkeLiga er et håndboldprojekt for børn, der ikke passer ind på klassiske håndboldhold. Mange af børnene lider af downs syndrom, men der er plads til alle uanset skavanker. PR-foto.

LykkeLiga, som er et håndboldprojekt for udviklingshandicappede børn, starter et hold op i Grindsted. Her kan børn, der lider af et handicap, være med til at spille håndbold på deres eget niveau.

Grindsted: Lykkeliga, der er et håndboldprojekt for børn med psykiske skavanker, åbner i løbet af februar en afdeling i Grindsted. Lykkeliga er grundlagt af den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen, der i sin hjemby Aalborg har skabt et stort hold at håndboldspillende børn med forskellige handicaps. Siden har konceptet bredt sig, og for nylig blev hun kontaktet af en gruppe forældre fra Grindsted, der ønskede en afdeling i deres hjemby. Det affødte et møde, hvor der viste sig at være stor opbakning. - Der kom 15 forældre, som alle sammen sagde, at det var noget, de gerne ville. Da jeg kørte derfra, havde de næsten allerede fundet en hal og fået tidspunkter og arrangeret det hele, fortæller Rikke Nielsen.

LykkeLiga LykkeLiga er grundlagt af den tidligere landsholdsspiller i håndbold, Rikke Nielsen. Hun manglede et håndboldhold til datteren Magda, som lider af downs syndrom. Der fandtes ikke noget håndboldhold til børn som hende - og derfor startede Rikke Nielsen det selv.



Siden er det gået stærkt. I dag spiller flere end 500 børn håndbold på et af LykkeLigas 37 hold.



Tirsdag den 19. februar klokken 14.30 er der opstart på det nye LykkeLiga-hold i Magion i Grindsted.

Foto: Axel Schütt Det er den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen (bagerst i grå trøje), som skød gang i LykkeLiga. Hun manglede et håndboldhold til sin datter, der lider af downs syndrom, og derfor grundlagde hun LykkeLiga. Arkivfoto: Axel Schütt

Går ikke op i diagnoser Lykkeliga bliver beskrevet som et projekt for udviklingshandicappede børn. Mange af de deltagende børn lider af downs syndrom, men der er ingen faste retningslinjer for, hvem der kan være med. - Vi siger som udgangspunkt, at det er for børn mellem 6 og 16 år, altså skolebørn. Men hvis der kommer en på 4, skal han da også være med, for alder er ikke så afgørende for vores børn. Hvis man har downs syndrom, er det ikke så vigtigt, om man er 8 eller 12 år, siger Rikke Nielsen og tilføjer, at det er op til den enkelte at vurdere, om vedkommende føler sig hjemme. - Det er alle, der døjer med et eller andet. Vi går ikke op i diagnoser. Det kan også være børn, der er socialt skæve eller overvægtige. Hvis de føler, de hører til her, er de meget velkomne, siger hun.

Foto: Axel Schütt I dag spiller flere end 500 børn på et af LykkeLigas mere end 35 hold. LykkeLiga bliver ved med at vokse, og inden længe er der også et hold i Grindsted. Arkivfoto: Axel Schütt

Mange emner Lykkeliga har siden starten for få år siden spredt sig til flere end 35 håndboldklubber over hele landet. Der har vist sig at være masser af børn til at deltage - også dem, der ikke har nogen diagnose. De har altid eksisteret, men der har aldrig rigtigt været noget tilbud til dem. - Jeg er blevet overrasket over, hvor mange der er. Når jeg tænker tilbage på den tid, hvor jeg voksede op i en forening, husker jeg mange eksempler. Dem, der dengang døjede med et eller andet, blev sat ud på fløjen, indtil det ikke rigtigt var sjovt længere, siger Rikke Nielsen.

Reglerne bliver bøjet De mange klubber, der deltager i Lykkeliga, arrangerer ind imellem stævner for geografisk nærmeste hold. En gang om året mødes alle holdene i Lykkeliga til en større turnering i Aalborg. Her handler det om socialt fællesskab og om at opnå glæde ved spillet med bolden. Håndboldreglerne kan i den anledning godt blive bøjet en hel del i forsøget på at få det hele til at fungere. - Vi går ikke så meget op i, hvor mange man skal være på banen. Det kommer lidt an på, hvor mange modstanderne er. Og det der med tre skridt, det er også sådan lidt pyt-pyt, konstaterer Rikke Nielsen. Det er tirsdag den 19. februar, at der for første gang bliver spillet håndbold i Lykkeliga-regi i Grindsted. Det foregår mellem klokken 14.30 og 15.30 i Magion, hvor alle, der måtte have interesse i det er velkomne til at møde op og prøve kræfter med spillet på det hold, der har fået navnet Lynghedens Lykkebørn.