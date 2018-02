Grindsted-boksere varmer op til udekamp i Dublin

Stævnet begynder klokken 14, og det finder sted i klubbens egne træningslokaler på Nordre Skole på Banegårdsvej. Her skal de lokale boksere have testet formen, inden de om mindre end to måneder skal til Irland og bokse.

- Der er fri adgang for alle, der har lyst til at se nogle lokale boksere. Alt, vi kan sælge af drikkevarer og lotterier, skal gå til, at bokserne kan komme på den tur til Dublin, så de ikke selv skal betale en hel masse for at komme derover, siger Jørgen Hede Jensen.

Klubbens bedste bokser, den regerende danske mester i mellemvægt, Nikki Møller Nielsen, er en af de ni Grindsted-boksere, som skal i aktion. Ham er der mulighed for at se, uden at det er nødvendigt at finde tegnedrengen frem.

To stævner på en sæson

Det er blot tre måneder siden, at klubben senest arrangerede et stævne. Det hører til sjældenhederne, at klubber laver mere end et enkelt stævne pr. sæson, men i Grindsted har man fundet det nødvendigt.

- Ellers kommer de til at bokse alt for få kampe. De har behov for mere end bare at træne. De skal også ud og bokse kampe for at blive bedre, siger Jørgen Hede Jensen, der har haft brug for at udnytte sit netværk i alle hjørner af Jylland for at få sammensat et program.

- Modstanderne kommer fra hele Jylland. Der er nogle både fra Brønderslev og fra Aabenraa. Sådan er det, når man skal have boksere på mange forskellige niveauer, siger Jørgen Hede Jensen.