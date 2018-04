Grindsted-boksere leverede hårde kampe i Irland

11 Grindsted-boksere var i sidste uge på rejse til Dublin for at udveksle hooks med et hold fra en lokal klub. Det medførte jævnbyrdige kampe med fem Grindsted-sejre og seks nederlag.

Den lokale klub skulle fejre sit jubilæum, og det foregik ved at invitere bokserne fra Grindsted over til kamp. 11 Grindsted-boksere var i ringen mod lige så mange irske boksere.

Grindsted: Sæsonen er så småt ved at lakke mod enden for de lokale boksere i Bokseklubben Grindsted Atletklub. I weekenden var en stor gruppe fra klubben på rejse til Dublin i Irland, hvor en lokal klub inviterede til nævefight.

Grindsted-bokserne var inviteret, fordi de i alder, vægt og erfaring passede godt til de boksere, som den lokale klub i Irland skulle finde modstandere til. Det viste sig at være rigtigt set, for der var tale om en lang række af jævnbyrdige kampe.

To boksere til begynder-DM

I den kommende weekend skal to Grindsted-boksere, Armend Muli og Julius Thomsen, til de danske begyndermesterskaber, som er for boksere med højst 10 kampe. Derefter begynder afslutningen på sæsonen at kunne anes.

Grindsteds bedste bokser, Nikki Møller Nielsen, som er regerende dansk mester i mellemvægt, var også med i Irland, hvor han vandt over en hård nyser af en lokal bokser. Han har valgt at droppe en turnering som afslutning på sæsonen for i stedet at koncentrere sig om sin uddannelse.

- Nikki skulle have været med til en turnering i Spanien, men han har meldt afbud, fordi han står og skal til eksamen en uge efter, de kommer hjem. Så han er nødt til at blive hjemme og læse på det, han skal op i, siger Jørgen Hede Jensen.