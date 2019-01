Grindsted-bokser blev jysk mester - og skifter klub

- Nikki har været med i mange år, så jeg synes, han skal prøve at skifte for at se, om det kan give ham lidt mere. Wedala er en stor klub, som har mange boksere i mange klasser, så det vil være det rigtige at prøve det, tilføjer træneren.

- Når sæsonen starter op igen efter sommer, skifter han til Wedala i Vejle. Han synes, der er for få i hans størrelse i vores klub, og det har han ret i. Vi har ikke mange tunge folk, der kan presse ham, så for hans egen motivations skyld er det nok også bedst, at han skifter, fortæller Grindsted-træner Jørgen Hede Jensen.

Nikki Møller Nielsen vandt i finalen over en modstander fra Hornslet, og det blev formentlig det sidste jyske mesterskab, han vinder som Grindsted-bokser. Næste sæson stiller han op for en anden klub.

Klubbens bedste bokser, Nikki Møller Nielsen, vandt titlen i mellemvægt, mens Leutrim Muli slet ikke behøvede at få sved på panden for at blive jysk U17-mester, da hans modstander meldte afbud.

- Nik havde lidt problemer med vægten. Om morgenen manglede han at komme af med et kilo, så det tog lidt af kræfterne. Derfor kom kampen aldrig ordentligt i gang, og det var måske årsagen til, at han tabte, siger Jørgen Hede Jensen.

- Lørdag morgen fik vi at vide, at hans modstander var blevet syg om natten, så det var lidt ærgerligt. Vi ville hellere have bokset kampen, men det kan vi ikke lave om på, siger Jørgen Hede Jensen.

Havde håbet på mere

Med to JM-guldmedaljer kan Grindsted AK-træneren ikke være helt utilfreds, selvom han havde sat næsen op efter lidt mere.

- Vi havde da håbet på guld til de to. Jeg havde måske også håbet, at vi kunne have nappet en mere, men det nåede vi så ikke. Jeg havde troet, at André Bennetsen kunne have vundet over den modstander og være kommet i finalen, men det lykkedes så ikke, siger Jørgen Hede Jensen, der også havde sat næsen på efter en guldmedalje til Nik Møller Nielsen.

Han har nemlig to gange tidligere besejret den Varde-bokser, han stod over for i finalen, men denne gang blev det altså vestjyden, der trak det længste strå.