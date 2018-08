Frederik Hede er tilbage i ringen på lørdag: Nederlag kan betyde karrierestop

Grindsted-bokseren Frederik Hede Jensen havde i sin seneste kamp ikke blot en stærk spansk modstander at slås med. Undersøgelser efter kampen viste, at han led af astma.

- Jeg var i form. Jeg er opdraget af min far og onkel hjemme i Grindsted til, at man aldrig taber på konditionen. Men en test efterfølgende viste, at jeg havde astma, så jeg havde en nedsat lungefunktion, fortæller Frederik Hede Jensen.

Grindsted: Der er meget at rette op på for Grindsted-drengen Frederik Hede Jensen, når han på lørdag bokser sin fjerde kamp som professionel bokser. Hans seneste kamp, som fandt sted i marts, endte med et overraskende og noget skuffende nederlag til en spansk modstander. Ved den lejlighed hev en synligt fysisk påvirket Frederik Hede Jensen hårdt efter vejret allerede i 3. omgang, men det viste sig at være en god forklaring på.

Frederik Hede Jensen fik sin bokseopdragelse i Bokseklubben Grindsted Atletklub. Som amatør boksede han i alt 65 kampe, inden han blev professionel, hvor det foreløbig er blevet til tre kampe med to sejre og ét nederlag. Hans kamp på lørdag bliver, præcis som den forrige, bokset ved et stævne i Struer. Det vil være muligt at sidde hjemme i sofaen og følge opgøret på TV 3 Max, som på lørdag sender boksning fra klokken 20.30.

Forkert taktik

I tiden siden det skuffende nederlag i marts har Frederik Hede Jensen sammen med sin træner forsøgt at kigge indad for at finde en forklaring på, hvordan han kunne tabe. For nok var astmaen en væsentligt årsag - men ikke den eneste.

- Vi havde troet, at vi skulle mase ham ved at gå frem og slås i infight, men det viste sig, at han var en glimrende infightbokser, siger Frederik Hede Jensen, der heller aldrig fik gang i et af sine egne stærkeste våben.

- Min styrke har altid været et godt jab. Min førerhånd sidder lige i smasken på modstanderen, men den blev slet ikke brugt. Hvis jeg var startet mere stille og roligt og havde bygget det op med jabbet, var det blevet en anderledes kamp, fortæller han.