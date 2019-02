Fodboldsamarbejde giver pote i Vorbasse

Vorbasse: Det har været et godt år i Vorbasse Boldklub. Det var konklusionen oven på foreningens nyligt overståede generalforsamling.

Foreningen kom gennem året med et overskud på cirka 100.000 kroner. Det skyldes blandt andet et godt marked, hvor foreningen har opnået gode indtægter fra salg af pølser og parkering ved Drivvejen. Men det skyldes også, at foreningen op mod nytår stod for salg af fyrværkeri. En masse frivillige hænder har derfor lagt et stykke arbejde i at styrke foreningens økonomi.

Desuden arrangerede Vorbasse Boldklub kort efter nytår kommunemesterskaber i indendørs fodbold. Cirka 80 hold og 400 spillere deltog i løbet af en weekenden i mesterskaberne, som endte med at give cirka 20.000 kroner på bundlinjen til fodboldboldklubben.