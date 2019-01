Fodboldpigerne er i fuld gang igen: 1. halvleg blev vundet

Billunds fodboldpiger satte sig for et halvt år siden et meget ambitiøst mål: Holdet begyndte helt fra bunden, men vil alligevel i 1. division i løbet af få år. Første halvsæson endte med en overbevisende oprykning, og holdet spiller i år derfor i serie 1.

Billund: Ambitionerne er store hos Billunds fodboldpiger, der spiller under navnet BillundQ.

Indtil for et halvt år siden kunne Billund Idrætsforening ikke mønstre andet end et syvmandshold på kvindeseniorsiden, men det er der i mellemtiden blevet lavet eftertrykkeligt om på. En flok talentfulde piger, der som ungdomsspillere prægede deres rækker, tog for et halvt år siden hul på det, der forhåbentlig bliver et eventyr. Ambitionerne er i hvert fald store: I 2021 vil Billund være repræsenteret i 1. division, som er landets næstfineste række.

Første etape af det projekt gik som planlagt. Da Billund i forvejen slet ikke havde noget seniorhold, skulle de begynde i den laveste række, der for pigernes vedkommende er i serie 2. Det gik glat, for efterårets 10 kampe endte med lige så mange sejre og dermed en suveræn oprykning til serie 1.

- Vi har en flok piger, der har været gode til at bakke op om projektet. De har været gode til at passe deres træning og til at holde de aftaler, der bliver lavet, når de går ind på banen, fortæller Flemming Vesth, som udgør en fjerdedel af trænerteamet.