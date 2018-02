Boksning er andet end lys og glimmer

Grindsted: Rammerne var ydmyge, da Bokseklubben Grindsted Atletklub søndag eftermiddag inviterede til øretæver. Da klubben i efteråret senest holdt stævne, foregik det i Magion, men denne gang var ringen stillet op i klubbens eget træningslokale i gymnastiksalen på den tidligere Nordre Skole i Banegårdsgade.

Det var et valg, som ikke blot sparede bokseklubben for en udgift til halleje. Det gav samtidig de i alt 34 boksere, som i løbet af eftermiddagen tog handsker på og kravlede i ringen, følelsen af at bokse under mere intime forhold end sædvanligt.

- Jeg er selv fra en tid, hvor vi boksede i intime lokaler, hvor folk nærmest sad i nakken på hinanden. Den oplevelse, hvor boksere og tilskuere kommer helt tæt på hinanden, får man ikke rigtigt i en stor arena, sagde Grindsted-formand Jørgen Hede Jensen, der i høj grad kunne se charmen ved at lave et stævne under de lidt mere primitive forhold.

- Dansk boksning har brug for, at alting ikke er lys og glimmer. Der er ikke mange klubber, som kan lave retro-stævner på samme måde, som vi gør her, sagde han.