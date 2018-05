Billund vandt fodboldslaget om kommunen

For anden gang på halvanden uge tørnede Billund IF og Grindsted GIF sammen på fodboldbanen - og for anden gang endte det med en sejr til Billund.

De kom i hus efter en tæt kamp, hvor Alexander Plagborg med et lille kvarter igen scorede det, der skulle vise sig at blive kampens eneste mål.

Billund: Styrkeforholdet mellem de lokale fodboldhold er for en stund sat på plads. Lørdag eftermiddag tørnede Billund IF og Grindsted GIF sammen for anden gang i foråret, og ligesom i det første opgør, som fandt sted for blot halvandet uge siden i Grindsted, var det Billund, der løb med alle tre point.

Tilskuerne til dagens lokalopgør i fodbold kunne stemme på, hvem der efter deres mening var kampens bedste spiller fra hvert af de to hold. Hos Grindsted GIF var det Morten Hedegaard Pedersen, som vandt afstemningen, og for det fik han en gave fra sponsoreret af tøjbutikken Hr. P i Grindsted. Hos Billund IF var det Jepe Eriksen, som ifølge tilskuerne var dagens bedste spiller, og det fik han en stor præmie for. Sun-Air of Scandinavia havde på forhånd sponsoreret et gavekort på en fodboldrejse til England til dagens bedste Billund-spiller. Den præmie endte altså hos Jepe Eriksen.

- Det er fedt. Man vil jo gerne gøre noget for breddefodbolden, og så er det fedt, at der møder flere hundrede mennesker op til sådan en kamp, konstaterede Peter Johansen.

Skønhedsfejl

Det var Grindsted, der kom bedst ud af starthullerne, og efter et kvarters spil testede gæsterne træværket. Senere i halvlegen var det Grindsted-målmand Jan Kristensen, der måtte have hjælp fra overliggeren for at redde et forsøg fra Billunds Anders Thomsen.

Til slut var det dog svært at indvende noget imod, at det var hjemmeholdet, som løb med sejren.

- Der var nogle skønhedsfejl, og det var ikke altid, at det var lige kønt. Men Grindsted ville heller ikke ret meget, sagde Peter Johansen, som kan konstatere, at Billund - i hvert fald for en stund - er hoppet op på rækkens 2. plads. Det bliver dog vanskeligt at nå førstepladsen, som giver oprykning.

- Hvis vi vinder resten af kampene, er vi i hvert fald med i toppen, men det ser svært ud. Det ser ud som om, at der er et hold, der er stukket af i toppen, siger han med henvisning til Esbjerg-holdet FC King George.

Grindsted GIF er nu placeret midt i rækken.