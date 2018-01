Billund har uden tvivl kommunens bedste gamle spillere

Billund IF vandt oldboys-rækken i kommunemesterskabet i indefodbold. Her får spillerne overrakt deres præmie af Carsten Strandhave. Foto: Andreas Bjerre

Det blev til fire sejre, da Billund IFs oldboys lørdag aften tog kommunemesterskabet i indefodbold.

Hejnsvig: Fire sejre ud af fire mulige og en målscore på 27-10. Det var resultatet af de fire kampe, som Billund IFs gamle drenge spillede lørdag aften som en del af kommunemesterskabet i indefodbold. Holdets fire medlemmer Kristian Tvergaard, Lars Jakobsen, Jan og Christian Brinch tog sig derfor sikkert af 1. pladsen i oldboys-rækken foran Hejnsvig IF 2, som sidste år vandt foran Billund. Revanchen var sød. - Sidste år dummede vi os i kampen mod Hejnsvig, så det var rigtig dejligt, at vi i år slog dem med 3-2 i den afgørende kamp. Sejren bliver kun bedre af, at det er dem, vi også ligger og kæmper med i udefodbold, hvor de spiller for Grindsted, fortalte Kristian Tvergaard.

Kommunemesterskab Kommunemesterskabet gik i gang fredag aften, og der blev spillet hele lørdagen, hvor oldboys og herrer senior afgjorde deres mesterskaber om aftenen.Søndag fortsætter stævnet med nogle af de yngre rækker.

Rødvin og pizza Præstationen blev kun flottere af, at Billund-holdet fik et afbud inden start og således kun kunne stille med minimumsantallet - altså fire spillere - og dermed ingen udskiftere havde, så alle måtte spille fuld tid i de fire kampe, der blev afviklet i løbet af en enkelt time. Sveden piblede forståeligt nok stadig af spillerne, da de kom op på præmieskamlen for at modtage hyldesten - et gavekort til fodboldgolf ved Filskov Kro. - Nu skal vi hjem til Lars og fejre det med pizza og rødvin. Det skulle vi som egentlig have gjort lige meget hvad, men det er da sjovere som nr. 1, sagde Kristian Tvergaard. Er oldboys-fodbold ikke mest hygge? - Det er det, men vi har stadig vindergen. Det kunne man se i kampene, tilføjede sejrherreren.