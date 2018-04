Billund Stadion blev for en stund rød og hvid

Omkring 500-600 tilskuere var tirsdag aften vidner til, at det såkaldte futurelandshold for U16-spillere på Billund Stadion vandt med 1-0 over Tjekkiet.

Det var U16-futurelandsholdet, som tirsdag aften spillede på hjemmebane på Billund Stadion. Futurelandsholdet er ikke det samme som ungdomslandsholdet. På futurelandsholdet udtages de spillere, som ikke er vokset lige så hurtigt som deres jævnaldrende, og som derfor kan blive fysisk overmatchet i kampe og til træning, selvom de teknisk er lige så gode. Typsik vil der være tale om spillere, som er født i slutningen af deres årgang. Futurelandsholdet er oprettet for ikke at risikere at tabe spillere på gulvet.

6 år siden seneste landskamp

Det er første gang siden 2012, at de rød-hvide har haft hjemmebane i Billund. Ved den lejlighed var det kvindernes U19-landshold, som spillede to kampe, og oplevelserne fra dengang er medvirkende til, at Billund IF denne gang ikke tøvede med at takke ja til at blive vært.

- Vi blev kontaktet af DBU, som gerne ville have et sted at spille ud over i Vejen. Det passede fint her, og så tror jeg, at det passer dem meget fint, at det er tæt på lufthavnen, fortæller Lars Thomsen, formand for fodboldafdelingen under Billund Idrætsforening.