25 år med cykelklub i Grindsted: Pengene kom fra den første stjernetour

Grindsted: I år har Grindsted Cykel Motion eksisteret i 25 år.

En af bagmændene var Kurt Nørgaard, der stadig er aktiv i klubben.

Han havde i 1993 sat sig for at køre på cykel fra Aarhus til København, men det gør man ikke lige uden at være i nogenlunde form, så Kurt Nørgaard skulle til at træne til sit projekt.

- Der var ingen cykelklub, så jeg annoncerede efter nogle, som ville træne sammen med mig. Til den første træningstur, hvor vi startede på det daværende Grindstedværkets parkeringsplads, mødte der 16 mand frem, fortæller Kurt Nørgaard.

På det tidspunkt var der flere motionister fra Grindsted, der kørte i Esbjerg. De vendte hjem til Grindsted og begyndte at træne med Kurt Nørgaards gutter, så der blev flere og flere på træningsturene.

- Så begyndte Kurt at tale om at arrangere et cykelløb i Grindsted. Det ville vi nu ikke høre tale om. Der var for meget papirarbejde i det. Så spurgte han os om vi ville køre med, hvis han arrangerede et cykelløb, og det sagde vi ja til, fortæller Hans Peter Hansen, der nok er bedre kendt som HP, der var en af dem, der startede med at køre i Esbjerg.