Lokalt netværk skal hjælpe firmaer til succes i udlandet

Business Kolding har taget initiativ til et nyt netværk, hvor virksomheder i Trekantområdet hjælper hinanden med at komme i gang med at eksportere.

Kolding: Eksperterne kommer med deres guldkorn, og deltagerne skal dele ud af deres fejltagelser på eksportmarkederne. Koldings erhvervsfremmeorganisation, Business Kolding, har taget initiativ til et nyt netværk, der skal løfte eksportdelen hos små og mellemstore virksomheden i Trekantområdet.

- Vi vil gerne skabe en platform, hvor lokale virksomheder kan dele viden med hinanden. Derudover vil der være input fra eksperter. Virksomhederne skal bruge hinanden som et slags advisory board. I mange af de her virksomheder hænger eksporten på få personer, og de mangler ofte nogle at sparre med er min erfaring, siger Niels-Arne Lauridsen, der er erhvervskonsulent i Business Kolding.

Netværket trækker på syv erhvervsfremmekontorer i Trekantområdet, og fra hver kommune er der plads til tre virksomheder. To Kolding-virksomheder er allerede blevet screenet og er blevet en del af netværket. På forhånd skal virksomhederne komme med løsningsforslag til konkrete problemstillinger hos virksomheden, der er vært for mødet.

- Det handler om at gøre sig klar til nye markeder, og så handler det i høj grad også om, at virksomhederne kan undgå at lave nogle af de fejl, som andre har lavet. Selvfølgelig skal vi også fokusere på det, som går godt, men du lærer rigtig meget af de ting som går galt. Det er altid dyrt, hvis du vil i gang med at eksportere, derfor skal du gøre meget for at undgå fejl, siger Niels-Arne Lauridsen. Netværket er rettet mod virksomheder, der har styr på hjemmemarkedet, men nu har overskud til at skalere virksomheden op.