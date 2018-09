Kommentar: Velkommen til din nye søndagsavis

Du har måske allerede lagt mærke til, at din søndagsavis ikke er helt, som den plejer at være.

Det sker, samtidig med at vi her på JydskeVestkysten forstærker og fornyer din søndagsavis.

Denne søndag er nemlig en pressehistorisk dag for JydskeVestkystens moderkoncern Jysk Fynske Medier. Her bliver vores kollegaer på Randers Amtsavis, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro-Struer, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad og Horsens Folkeblad således også syvdages avis.

På dine lokale sider fra Billund Kommune vil du også opleve nyheder.

Fra denne søndag bliver det ugentlig søndagsportræt på siderne 2-3 en del af en temaserie. Temaerne kommer vi til at skifte løbende, og det første tema bliver under titlen "Sikke et skodjob ...!". Alle har en klar idé om, hvilket job de allermindst kunne tænke sig. Vi tegner et portræt af en person med det job, og så sendes stafetten videre. I det første afsnit i dag kan du læse om bedemanden, der elsker sit job.

Desuden vil du hver søndag på de lokale Grindsted-Billund-sider få en kommentar fra undertegnede, der tager ugens sager under kærlig behandling.

Glæd dig også til nyheden "Månedens foto", hvor vores fotograf Martin Ravn udvælger sit allerbedste foto fra måneden, der gik, og fortæller om, hvorfor lige det foto, fortjener din opmærksomhed.

God søndag - og god fornøjelse med din nye avis.

Andreas Bjerre,

Lokalredaktør