Weekend med masser af kølig rosé

Selvom vinbønder og vinskribenter jævnligt plæderer for, at eksistensberettigelsen for roséer rækker ud over deres evner som ukomplicerede terrassevine, og at de kan drikkes med nydelse også før og efter en sommerferie (faktisk hele året), er det svært at tage det uhøjtidelige, løsslupne skær fra vinene. Men nogle roséer udmærker sig ved også at have en syrlighed, som gør dem oplagte til at parre med mad.

For 299 kroner får du en billet, som på dagen veksles til et armbånd, et smageglas fra Riedel og et stempelkort, som gælder til 15 smagninger ved de 14 vinhandlere, som præsenterer deres bedste lyserøde vine. Lægger du 200 kroner oveni, kan du købe en billet, som også giver adgang til restaurant Pasfalls fynske tapasanretning og et glas rosé bobler. Der er også madboder, og caféerne og restauranterne i området har åbent som normalt.

11. maj omdannes en del af byens centrum ved Brandts Klædefabrik ligesom sidste år til et eldorado for rosé-liebhavere - og hvem er ikke til fals for et glas afkølet, rosafarvet vin en lørdag eftermiddag?

Man kan drømme om en gentagelse i år, dog gerne med nogle regnbyger om natten, og i Odense gør arrangørerne af byens roséfestival, hvad de kan for at byde sommeren velkommen.

For præcis et år siden kunne vi nyde en skyfri himmel det meste af dagen og en temperatur lige omkring 20 grader. Sommeren var begyndt, og ingen anede, at den ville vare i fire måneder.

Farven i roséen

Man får mere farve i en rosé, jo længere maceration (udblødning af drueskallerne i mosten) man foretager. I de helt lyse roséer, typiske for Provence og Sydfrankrig, får druerne højst nogle timers maceration (udblødning), og ellers presses saften med det samme ud af druerne. Det giver en svagt rosa eller løgskalfarvet most.

En vidt anvendt fremstillingsmåde er saignée-metoden. Oversat betyder det bløde-metoden, og det foregår ved, at drueskallerne får lov at udbløde i mosten i et stykke tid i en temperaturkontrolleret tank, typisk fra nogle få timer op til omkring et døgn, hvorefter en del af mosten - eller det hele - tappes, og man lader mosten gære for sig selv uden drueskallerne. Det giver en mørkere rosé, og hvis vinbonden lader noget af mosten blive tilbage i tanken med drueskallerne, har han uden yderligere besvær en kraftigere most, som kan bruges til en rødvin eller som forstærkning af den rødvin, han er i gang med at fremstille.

Det er ikke tilladt at blande rødvin med hvidvin for at lave en rosé (med champagne som en undtagelse i EU). Efter pres fra blandt andre sydfranske vinbønder opgav EU-Kommissionen et forslag, der skulle tillade blanding af rød- og hvidvin til roséfremstilling og forbedre EU-vinbønders konkurrenceevne over for oversøiske vinbønder.

Dagens fem vine hører alle til de forholdsvis blege. Det skal du ikke lade dig narre af, for der er masser af smag i dem, og et par af dem vil også gøre sig godt til let sommermad. Vinenes fokus er på bær og sødme, men syren er ikke glemt - uden den bliver det en plump og tarvelig omgang saftevand med alkohol.