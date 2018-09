Vintest: To vine fra Obamas hjemland

2

Denne vin kommer fra Oregon i det nordvestlige hjørne af USA og er kendetegnet ved at lave vine med lidt mindre power end andre dele af USA, særligt det helt store vinområde Californien langs vestkysten. Pinot noir trives godt i Oregon og laver (ikke helt billige) vine, som har masser af saftig pinot noir-frugt med den sødme, som man ofte får fra oversøiske rødvine på grund af det varmere klima. Jeg anmeldte Cloudlines årgang 2015 sidste år. Den var knap så varm i udtrykket som denne fra 2016. Det er, som om 2016 har fået noget mere varme og lidt mere markant alkohol. Den er ret fyldig med sødmefulde kirsebær, ribs og karamel. Her er pæn længde og karakter til tilbudsprisen. Køl den ned til 14 grader og servér i store glas. Her er fylde til at klare de tungere efterårsretter.

Druesammensætning: Pinot noir

Pris: 250 kroner per flaske ved H.J. Hansen/Vinspecialisten, 135 kroner per styk ved køb af to flasker.

Fire ud af seks stjerner.