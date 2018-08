Velkendte aktier kan give falsk tryghed

Lad dig ikke forblænde af trygheden ved velkendte danske virksomheder. Det er vigtigt at sprede sin investering ud over det danske marked.

Når man har sparet en portion penge sammen, som man kan sætte i aktier for at få dem til at formere sig, så melder spørgsmålene sig.For hvor er pengene sikre? Og ikke mindst hvor er man sikker på, at de bliver til flere? Skal det være danske kæmper som Novo Nordisk, Vestas eller måske Danfoss? Her bør man ifølge Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk, lige stoppe op. Når man køber aktier, er det nemlig et gyldent råd at sikre sig stor spredning. Og det gælder på alle parametre. Det vil sige spredning på tværs af virksomheder, brancher - og landegrænser.

- Det er en falsk tryghed, at man kun holder sig til Danmark. Man skal være opmærksom på, at hvis man kun kigger på det danske aktiemarked, så får man kun en lille bid af den vækst, der er i verden, siger Morten Bruun Pedersen.

- Så hvis du kun holder dig til danske aktier, får du en meget lille spredning på din investering, tilføjer han. Han fortæller, at man kan tale med sin bank eller en uvildig rådgiver for at få et bud på, hvordan fordelingen i ens portefølje skal være mellem danske, europæiske og globale aktier.

Man kan sagtens begynde med at købe nogle danske aktier, og i takt med at man sparer mere op, kan man sprede sin investering ved at supplere med andre aktier.

Er man lun på de danske aktier, er der også en anden måde at sikre sig spredning på. Man kan nemlig også vælge en dansk indeksfond. En indeksfond er en passivt forvaltet fond, som følger et indeks. Der sidder altså ikke aktieanalytikere og tager store forkromede beslutninger om at købe eller sælge. Investeringen følger tæt den vækst, der er i det givne indeks.

Fordi det kan klares med et computerprogram, er omkostningerne relativt lave i forhold til de aktivt forvaltede fonde.

- En dansk indeksfond, der kun køber danske aktier, vil være relativt spredt. Det kunne godt være et sted at starte, siger Leonhardt Pihl, som er formand for Dansk Aktionærforening.Et eksempel på et dansk indeks er OMX C25, som er indekset for de 25 mest omsatte danske aktier.

Han har dog ligesom Morten Bruun Pedersen et forbehold i forhold til at investere for snævert. For hvis det danske marked pludselig går dårligt, så kan man ikke gardere sig mod det. - Det er også anbefalelsesværdigt at sprede sig lidt mere. En europæisk orienteret indeksfond kunne være en god mulighed. Og endelig er der ikke noget forgjort i at tage nogle, der er mere globalt orienterede, råder Leonhardt Pihl. /ritzau fokus/