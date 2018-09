Vandhanen renser dit vand

Quooker er kendt for at lave vandhaner, hvor man kan tappe kogende vand. Men vandhanen renser også vandet for pesticider, kalk og bakterier.

Det er ikke sjældent, at der bliver fundet pesticider i vandboringer rundt omkring i landet. Nogle gange betyder det, at boringerne skal lukkes, andre gange er pesticidfundene under vedtagne grænseværdier, og vi bliver ved med at drikke vandet.

Det kan altså være tillokkende at finde sin egen måde at rense vandet på. Derfor er Quookers vandhaner - dem, der er kendt for, at man kan tappe kogende vand direkte fra hanen - udstyret med et rensende filter. Både kalk, bakterier, pesticider og anden forurening bliver filtreret fra vandet, der kommer kogende ud af hanen. Quookeren opvarmer vandet til 110 grader, inden det bliver ledt igennem en beholder, hvor partikler af aktivt kul vil tiltrække de opløste stoffer, inden det rensede vand fosser ud af hanen.

Ifølge Miljøstyrelsen kender man det aktive kul på nogle danske vandværker, hvor man bruger det til at rense vandet for pesticider.

Vandhane-producenten mener, at vandet bliver så rent, at man vil kunne smage forskel. Og drikker man te, vil man opleve, at der ikke dannes en hinde af kalk henover teen.

I de almindelige Quooker-vandhaner, er det kun det kogende vand, der bliver renset. Man kan også vælge en combi+-beholder, hvor både det kogende og det almindeligt varme vand er en tur gennem filteret med aktivt kul. Det kolde vand vil dog stadig komme ufiltreret gennem blandingsbatteriet.