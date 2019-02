- Så vi valgte en anden kurs. Min kone uddannede sig til mejerist, og jeg gik i lære som tækkemand. Og du har jo lige sagt til mig, at jeg er god til at snakke dansk ...

- Jah, altså - jeg tror ikke, at det ville have været lykken. Jeg har oplevet en del af mine landsmænd, som knoklede på og nærmest har levet hele deres liv ude i kostalden - og 10-15 år senere vågner de så op og opdager, at naboerne snakker dansk, og de kender slet ikke det land, de bor i. De møder kun de andre hollændere i den lokale erfa-gruppe, og der lærer man jo hverken sproget eller landet at kende - og det syntes vi altså var for fattigt.

- I Danmark kunne man jo købe landbrug til fornuftige priser, medens det i Holland var så dyrt, at det er nærmest umuligt at skrabe så meget jord sammen, at man kan leve af det, hvis man ikke arver gården, forklarer Ronald.

Han og fruen, som hedder Grietje - så bliver det vist ikke mere hollandsk - kom til Danmark for mange år siden som landbrugsmedhjælpere. De havde en hemmelig drøm om at spare sammen og købe egen gård.

Sådan lyder den kontante besked fra Ronald - og han ved, hvad han snakker om, for han er tækkemand. Han er endda "rigtig" faguddannet som tækkemand - med svendebrev og hele baduljen. Og dertil kommer, at han er hollænder!

- Jo hurtigere et stråtag kan tørre efter et regnskyl, desto længere holder det - og et godt stråtag skal kunne holde i 50 år, hvis det ikke ligger alt for udsat.

- Men prøv at se de her rør - de er jo klamme og fugtige 25-30 centimeter op langs stænglen. Det er ikke sundt.

- Hvis man skal forklare det meget kort, så kender du et godt og holdbart tag på, at det holder sig selv tørt - at vandet løber oven af, og det hele tørrer hurtigt efter regn. Og blot nogle få centimeter inde i taget, skal der altid være helt tørt.

- De er ikke ret lange, og de er for fine efter min smag. Det giver et flot tag - tæt og blødt som fløjl. Men sådan et tag holder ikke i det lange løb.

Det er han. Dansk er faktisk svært, men Ronald snakker ubesværet, og han lyder mere fynsk end hollandsk. Det var kun via lokal sladder, at det gik op for mig, at han ikke er helt "ægte" - om man så må sige. Ronald har arbejdet for tækkefirmaet Slotsgården i Ollerup i nogle år - nu har han overtaget butikken og ligner en glad mand. Måske ligefrem en glad dansker.

- Og det er selvfølgelig især et problem, hvis dit tag i forvejen har en for lille hældning. Den skal helst være 50 grader, og så plejer vi at sige, at det er okay, hvis de 15 grader "ryger i svinget" - men jeg har lige målt, at på dit tag er det 23-24 grader.

- Og det er et problem, hvis dine rør er for korte og "spidse" - så bliver de nemlig spændt ned imod lægterne i en kraftig bue, så en alt for stor del af tagets hældning "ryger af i svinget" - den yderste del af rørene bliver næsten vandret.

- De enkelte rør skal altså have en vis hældning - og her skal man huske, at det er ikke TAGETS hældning, men det enkelte rørs hældning, det handler om!

Der er flere problemer, men man skal først lige forstå, hvordan et stråtag virker: Når vandet rammer overfladen, skal det løbe ned ad taget - det løber ud langs de enkelte rør og drypper så ned på det næste - og det næste og det næste - indtil det løber ud over tagskægget og ned på jorden. Blot en tomme nede i taget skal der være knasende tørt.

Ikke kønt, men ...

- Så er der et andet problem ved de fine rør - de pakker simpelthen så tæt, at det godt nok ser flot ud, men man får en kraftigere kapillar-virkning. Det vil sige, at vandet har tendens til at kravle op imellem rørene frem for at løbe ned ad dem.

- Og dertil kommer, at taget har sværere ved at tørre efter regn, når rørene er tæt pakket - det yderste af taget skal helst virke løst og rørene stritte lidt, så man kan "kigge lige op i stråtaget".

Konklusionen er altså, at man - som jeg vist også har fortalt før her i spalterne - skal foretrække lange rør og grove rør, og det er ingen skade til, hvis de også er lidt skæve. Det er ikke sådan, man får det "kønneste" tag, men det er sådan, man får et tag, som holder i 50 år!