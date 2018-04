Utzon fik verden til at mødes i sine byggerier

Om Utzon Center

Utzon Center på havnefronten i Aalborg var det sidste værk, Jørn Utzon var med til at opføre, inden han døde som 90-årig i 2008. Han skabte huset sammen med sin søn, Kim Utzon.Centret blev indviet i maj 2008 og kombinerer arkitektur, design og kunst med konferencer, møder og restaurant.Det er ikke et museum, men et udstillingshus, der kombinerer leg og arkitektur.Utzon Center består af to udstillingshaller, Spidsgatterhallen, et værksted for de studerende fra Arkitektur & Design på Aalborg Universitet, Utzon Library, Utzon Arkivet, det Obelske Auditorium på 1.sal med udkig ud over Limfjorden og Restaurant Jørn. Hele huset er bygget op omkring Atriumgården. Et valg, Jørn Utzon begrundede i 2005 således:- Vi har bygget Utzon Center op omkring en gård, for min erfaring fra livet ved Limfjorden er, at det blæser. Gården har så en glasgang omkring sig, sådan at man kommer til alle afdelingerne derfra. Alderen på et menneske giver en vis rigdom, og på samme måde håber jeg, at gården giver en rigdom til stedet.Utzon Center markerer, at Jørn Utzon 9. april ville være fyldt 100 år, med en lang række aktiviteter spredt ud over året.Vigtigst er dog udstillingen "Horisont - et operahus og en verden til forskel", der åbner 9. april i Aalborg. En udstilling, der også kommer ud i verden. I den forbindelse har Utzon Center lavet et Utzon100-magasin, der er en del af magasinet Rum og kan købes i 7-Eleven-kiosker, supermarkeder m.fl.Utzon Center samarbejder desuden med Louisiana Channel om 11 film, hvor danske og internationale arkitekter fortæller om deres forhold til Jørn Utzon. http://channel.louisiana.dk/search/on+utzon Desuden har Nordisk Film lavet en dokumentarfilm om Jørn Utzon, og der vil i løbet af året være en række såkaldte talks med forskellige arkitekter. Både om deres eget arbejde og deres syn på Jørn Utzon.Børnene er der også tænkt på, for ligesom Utzon elskede og brugte at bygge modeller, kan de gøre det i Lego og tage dem med ind i et Virtual Reality-univers bygget op omkring spillet Minecraft.Se mere på www. utzoncenter.dk.