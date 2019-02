Underholdning sender elmåleren på overarbejde

Energistyrelsen har undersøgt, hvad vi danskere bruger mest strøm på, og ikke så overraskende er det blandt andet vores hårde hvidevarer, der sluger strøm. Men faktisk bruger en gennemsnitlig danske familie også meget strøm på underholdning.

Ifølge Energistyrelsens opgørelse går hele 35 procent af vores strømforbrug til tv, computer, spillekonsoller og lignende.

Faktisk viser Energistyrelsens beregninger, at forbruget af strøm i en typisk familie med bærbar computer, surroundsound, spillekonsol og tv nemt løber op i næsten 900 kroner om året.

Tøjvask står for 20 procent af vores strømforbrug, mens vores køleskab og fryser bruger omkring 16 procent af vores strømforbrug. Vi bruger cirka 13 procent af vores strømforbrug på madlavning og cirka 12 procent på belysning.

I gennemsnit bruger vi hver især cirka 1600 kWh strøm om året. Det svarer til en årlig elregning på cirka 3200 kroner. Men ifølge Energistyrelsens beregninger, er det muligt for os at skære vores elforbrug ned til 1.000 kWh/år pr. person, uden at vi behøver at give afkald på komforten. Vi skal blot være bevidste om vores vaner og gå efter de mest energieffektive apparater, når vi køber nyt. Hvis du bor alene skal du gå efter et forbrug på cirka 1.500 kWh om året.

En nem måde at spare på strømmen, når det kommer til tv og anden underholdning, er at slukke for apparaterne, når du ikke bruger dem. På den måde undgår du unødvendigt standby-forbrug.

Det er en god idé løbende at holde øje med dit strømforbrug. Er du kunde hos Energi Fyn, kan du følge dit forbrug med vores app og på mit.energifyn.dk. Det giver dig mulighed for at se, hvor meget strøm du bruger i din bolig, og sammenligne dit forbrug med gennemsnitsforbruget i husstande af samme størrelse. Når du følger dit forbrug, bliver det nemmere for dig at igangsætte og følge effekten af energisparetiltag i din bolig.

Det kan være, at du med fordel kan udskifte gamle apparater til mere energieffektive. Nyere apparater med de bedste energimærker kan nemlig have et meget lavere strømforbrug end de ældre.

På Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk kan du finde en beregner, hvor du kan tjekke, hvilket strømforbrug apparater i hjemmet har. Med beregneren kan du for eksempel se, hvad der er at spare ved at udskifte vaskemaskinen til en model med et bedre energimærke.

Ønsker du at udskifte apparater til mere energieffektive, skal du være opmærksom på, at skalaen på energimærket varierer fra produkttype til produkttype. For de fleste produkter går skalaen til A+++, for andre produkttyper er A den bedste klasse. Du kan altid finde den energiklasse, der er den bedste på markedet ved at kigge på den mørkegrønne pil.