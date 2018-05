Uden hammer og klister ...

... ingen udekøkken-artister.

Der findes utallige måder at lave et udekøkken på. Fra den mest primitive udgave, som vel strengt taget bare består i en grill og et klapbord til grill-mesterens øl, til et decideret køkken med indlagt vand og strøm, og hvad har vi ... Det køkken, som vi er ved at bygge, er et kompromis mellem det enkle og det ekstravagante. Ingen dikkedarer, lettere rustikt og så dog lidt forfinet og en smule blæret: Understellet består af 3x3 trykket og høvlet fyr - udsøgt i den forstand, at du roder hele stakken igennem for at finde de få, som er nogenlunde lige, og efterlader alle skæverterne til den næste ... Hov-hov, det er da asocialt! Det er ligesom de drønnerter, som rækker ind bagerst i køledisken for at få den friskeste leverpostej.

Forkert tænkt Jamen, så er jeg asocial, så det fløjter. Jeg gider nemlig ikke at komme hjem med en leverpostej, som viser sig at være tre uger gammel. Den er decideret ulækker og ryger direkte i skralderen. Og jeg vil ikke betale noget, der bare minder om fuld pris for træ, som er så hyle hamrende skævt, at det reelt ikke kan bruges til noget fornuftigt. Jamen, nogen skal jo have de vinde og skæve, kan du sige. Og så er det da uretfærdigt, at sådan en som mig kun ta'r de pæneste, så de mere velopdragne af kunderne står tilbage med alle de ringeste planker. Men det er forkert tænkt: Jeg efterlader ikke de skæve og dårlige planker til dig, men til byggemarkedet. Så må de jo finde ud af, hvad de stiller op med eksempelvis de proptrækker-stolper, som efter min mening er regulært ubrugelige. De kan jo sælge dem til halv pris eller forære dem væk. Jeg vil i hvert tilfælde ikke have dem. Men realiteten er, at der er så tilpas mange tilpas "velopdragne" kunder, at selv det værste lort ender med at blive solgt til fuld pris. Og så længe de mere autoritetstro kunder frivilligt fortsætter med at rydde op i skrammeldyngen, ser byggemarkedet ikke nogen grund til at gøre noget ved problemet.

Gyldne planker Nå, det var en sur sidebemærkning. Tilbage på sporet: Foruden trykket 3x3 skal du bruge en del rundstokke og nogle meter regular i god kvalitet. Og her gælder samme princip, nemlig at du skal rode hele dyngen igennem for at vælge 2-3 planker, som ikke bare er helt lige og uden problematiske knaster, men også er tunge, fordi de er fyldt med harpiks. Sagen er, at regular er gran og som udgangspunkt alt for blødt til at lave en god bordplade af. Men nogle få procent af dette "konstruktionstræ" er ved tilfældets gunst af himmelhøj kvalitet og burde faktisk være sorteret fra til anderledes værdige formål, men det er det altså ikke. Og det er din chance for at finde den gyldne planke til en billig penge: Ud af hundrede planker kan du altid finde en enkelt eller to, som tigger og be'r om at blive brugt til noget bedre end bare et dumt spær.

Risteværk I sidste uge savede vi delene ud til stellet og de mange pinde, som skal udgøre den nederste hylde. Og lad mig bare indrømme, at det er lidt bøvlet med den hylde og de mange pinde: Det ville helt afgjort være lettere at lægge en plade over de to nederste vanger, og det ville give en udmærket og brugbar hylde, men det ville ikke være ret kønt. Det risteværk, som jeg har lavet, tilfører derimod bordet noget kvalitet - det er, når jeg selv skal sige det, enkelt og udsøgt! Og så pyt med, at det ta'r lidt tid, for den har vi jo nok af. Det var meningen, at det skulle være rundstokke, men de er lidt dyre, så jeg skar i stedet noget pæn forskalling ud i kvadratiske pinde, som jeg lavede runde i enderne. Set i bakspejlet synes jeg faktisk, at hylden derved blive lige én tand mere eksklusiv.

Vrider og vender sig Men nu er vi altså klar med alle de løse dele. Vi mangler bare at lime det hele sammen. Det var faktisk ikke spor "bare" - det er jo altid lidt kringlet, når man skal lave en masse samlinger i ét hug, og det hele helst skal ende med at holde mål og være i vinkel. Men som du kan se på billedet, startede jeg altså med at samle den nederste hylde - med bulder og brag fik jeg hamret risteværket sammen, og så lavede jeg de to gavle (og sikrede dem med skruer, så de ikke ville falde fra hinanden senere i processen). Og så bankede jeg gavlene sammen med vangerne og sikrede også disse samlinger med lange skruer. Problemet ved sådan en operation er, at når man banker eller spænder sammen det ene sted, så løsner det sig og falder fra hinanden et andet sted. Det hele er noget lalleværk, og når du får det i vinkel på den ene led, bliver det skævt på den anden led - og jo mere man banker og bøvler, desto mere lim får man tværet ud over det hele ...

To slags lim Det er her, at skruerne kommer ind i billedet: Jo flere samlinger, som du hen ad vejen sikrer med lange (100 mm) skruer, desto mere styr er der på det hele. Især hvis du ikke har for en formue i lange skruetvinger. Og så lige en sidste ting: Vi har sådan cirka to slags lim til træ - PVA (hvid snedkerlim) og PU (polyurethan - skumlim). PVA findes i en nogenlunde vandfast udgave og har den (i almindelighed) store fordel, at det "hugger" og hærder lynhurtigt - men det betyder, at en samling skal presses sammen i én glidende bevægelse. Du må altså ikke rette på samlingen, når den først er spændt til. Og du KAN sikkert heller ikke rette på den, fordi limen hugger så hårdt og så hurtigt. Og det dur jo ikke til en opgave som vores bord. Her er 12 samlinger, som skal falde i hak på én gang - foruden alle pindene. Så her skal du afgjort bruge PU-lim, som dels er ekstremt vandfast, dels har en lang åbentid, så du har en chance for at spænde samtlige samlinger og justere det hele ind i lod og vater, før det hærder. Og så har PU den ekstra fordel, at det ekspanderer (skummer op) og altså udfylder de samlinger, som ikke er helt tætte - den perfekte lim for fuskere som dig og mig ... Til gengæld skal du helst ikke få for meget PU-lim på fingrene, og du skal sørge for ventilation: Limen indeholder isocyanid, som afdampes og kan passere igennem huden - og er stort set så usundt, som det lyder. Og bagefter er der lidt arbejde med at fjerne overskydende skum, som bobler ud af alle samlinger ....