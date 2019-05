Ude på skrammer - østerssafari i Limfjorden

Et par waders, en gammel murerhammer og en stor balje. Tre enkle redskaber i jagten på kødfulde stillehavsøsters. Og, nå ja - og så er et par handsker en god idé for de ømskindede ...

Østers er garanti for et par dages fornøjelse og smerte, når man samler dem selv. Køkkenskriveren mærkede de små snit i håndflader og fingre fra barberblads-skarpe skaller nogenlunde så længe, som skaldyrene holdt sig friske i køleskabets grøntsagsskuffe.

Østerssæsonen topper i årets kolde måneder, så den er så småt ved at være på retur. I hvert fald når man altså følger rådet om kun at samle i årets kolde måneder. Men køkkenskriveren kunne ikke nære sig for at løse billet til Venø-færgen for at undersøge muligheden for at samle østers i smult vande i Limfjorden uden at skulle bekymre sig om det markante tidevand, som indimellem snyder skaldyrsjægerne i Vadehavet.

Den største udfordring ved en østers-safari i Limfjorden er at finde læ og klart vand, så man kan skelne de forrevne, tilgroede stillehavsøsters fra havstokkens sten. Køkkenskriveren er kørt forgæves ved vintertide nord for Struer i Kås Bredning, men det er heldigvis nemt at finde læ på en bette ø som Venø.