Uddannelsesleder på Kalø:- Eleverne er tændt af en bæredygtig flamme

Kalø Økologisk Landbrugsskole er den eneste af sin slags i Danmark. Derfor tiltrækker den elever fra hele landet, faktisk fra det meste af Europa.

De lærer at køre traktor, klippe får, pløje marker, forspire grøntsager og aflive syge dyr. Og når de efter cirka tre et halvt år er færdige på skolen, kan de kalde sig landmænd med en bred viden om økologisk landbrugsdrift. - Trenderne skifter, og lige nu er det grøntsagerne, der hitter. 90 procent af vores global-elever siger, at de skal være grøntsagsproducenter. Men det ændrer ikke på, vi har et pensum, de skal følge og også have med husdyr at gøre, siger Nikolaj Houkjær, der er uddannelsesleder på Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde på Djursland. Landbrugsskolen er den eneste af sin slags i Danmark og har cirka 100 elever. Enkelte tager den klassiske landbrugsuddannelse og en del tager en såkaldt EUX, der blander gymnasiefag med praktiske landbrugsfag. - Vi har stadig nogle af dem, der går den klassiske vej og skal hjem og overtage gården, men vi har ikke ret mange af dem længere. Det er meget traditionsbundet, så de vælger typisk den skole, hvor deres far har gået. Vores elever er mere dem, der kommer fra en anden opvækst og har måske akademiske forældre, fortæller Nikolaj Houkjær. Fælles for eleverne er, at de er optagede af økologi og dyrevelfærd. - De er tændt af den bæredygtige flamme, og derfor kommer de fra hele landet. Og det gør de bevidst, fordi det er økologi og bæredygtighed, de vil have, siger uddannelseslederen.

Ny bølge i samfundet Den nyeste og største linje er Global Organic Farmer-linjen, som udgør cirka to tredjedele af eleverne. Linjen startede i 2015, og i sommer blev det første hold færdiguddannet. De studerende kommer fra det meste af Europa, og mange har en akademisk baggrund og har måske aldrig haft med landbrug at gøre. Lige som på de andre linjer bliver eleverne uddannet landmænd, men det er langt fra den vej, alle vælger at gå, når de er færdige. - Der er mange, der vil redde verden og være med i NGO'er. Nogle tager til Afrika og laver vandprojekter, og andre bliver kaffeindkøbere for supermarkedskæder. Det er en meget alsidig uddannelse, siger Nikolaj Houkjær. Global Organic Farmer-linjen opstod nogenlunde samtidig med, at der kom et øget fokus på økologi i samfundet. - Vores klare erfaring er, at der kom et større behov fra forbrugerens side for at komme tættere på fødevareproducenterne. Det kan man se på alt fra Arlas mælkekartoner til æggebakker med billeder på. Det kunne vi også mærke, og det smittede af på søgningen til skolen, siger Nikolaj Houkjær. Skolens omkring 10 undervisere kommer med vidt forskellige baggrunde. - Vi har en ph.d. i økologi, en faglært landmand, økonomer og biologer. Jeg selv har en master i business administration og en kokkeuddannelse, så jeg ved meget om fødevarerne, når de er færdige hos landmanden, siger Nikolaj Houkjær og tilføjer, at underviserne har hver deres netværk, de trækker på, når eleverne skal søge praktikpladser.

Prædiker ikke økologi Selv om skolen har en økologisk og bæredygtig tilgang til landbruget, gør den en dyd ud af ikke at være forkyndende. - Vi vælger ikke at prædike økologi, vi fortæller bare, hvad forskellen er på konventionel drift og økologisk drift, og så kan folk selv gøre sig deres tanker og overvejelser omkring det, siger uddannelseslederen. Eleverne behøver derfor ikke søge en økologisk praktikplads. - Det kan i mange tilfælde være meget givende at se, hvordan et konventionelt landbrug fungerer. Vi taler ikke konventionelle landmænd ned og især ikke deres personlighed. Vi taler meget om dyrevelfærd, men det at være konventionel er ikke ensbetydende med, at man har dårligere dyrevelfærd, man følger bare nogle andre regler. Jeg er sikker på, at en konventionel landmand elsker sine dyr lige så højt som en økologisk landmand. - Vi har målt og vurderet, at økologi er den bedste vej for os, og det er en del af vores identitet. Selvfølgelig prøver vi da at påvirke, men nok mere samfundet end enkeltindividet, siger Nikolaj Houkjær.