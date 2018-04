Trofæerne er storvildtjægerens dagbog

De prægtige dyr fra eksotiske egne er symboler fastfrosset i tid. For nogle storvildtjægere bliver de et statussymbol på vildskab, konkurrence og rigdom, men for Poul Falck er trofæet et anker til det, storvildtjagt først og fremmest handler om: den storslåede naturoplevelse.

Regnskoven er så tæt, at han ikke kan se en hånd for sig. Det har regnet i løbet af natten, så jorden er mudret, og det er betingelsen for, at jagten kan sættes ind. Poul Falck er hoppet af bilen, og går nu bag to mestre i sporingens kunst. Målet er en bongo, en stor skovantilope, der lever i disse ufremkommelige skove i Cameroun. Jagtselskabet slanger sig frem, mens to mænd med macheter hugger sig vej ind i mørket.

- De sorte kalder den spøgelseshjorten. Bongoen er der, men den ses kun meget sjældent, mindes Poul Falck.

Hans dygtige hjælpere har øje for sporene. Et spist blad her, et fodaftryk der. De kender kønnet og størrelsen på aftrykket.

- De er enige om, at det er en god, stor han.

Gruppen nærmer sig, og den ene af hjælperne slipper sin hund. Inden længe slippes resten af hundene, der farer frem i krattet. De stopper den store bongotyr. Poul Falck farer efter. I øjeblikket er det hektisk. Man kan dårligt se dyret for skovens vækst, og han skal passe på, at han ikke ved en fejl skyder efter mennesker og hunde. Samtidig risikerer han, at bongoen pludselig går til angreb. Skuddet fra riflen tordner over hundenes gøen, og det sidder perfekt. Dyret spjætter og løber nogle meter, inden det går ned.

- Den største oplevelse var nok at skyde den der bongo. Jeg må indrømme, at jeg fældede en glædeståre. Det var så svær en jagt. Du hugger dig igennem skoven, kan ikke se noget som helst og der kravler slanger i grene omkring dig. Det er kulminationen på hele processen, hvor du rejser derned, møder jægerne og kommer ud til lejren. Til syvende og sidst er det dig, der skal levere. De andre sørger for, at vi kommer hen til dyrene, men du skal levere skuddet. Så er det dejligt, når det lykkes. Man bliver så glad, siger han.

Poul Falck er storvildtjæger i en klasse for sig. Han har været på mange jagtrejser til især Afrika og har nedlagt alt fra leoparder, over elefanter til løver og antiloper. Som han selv bemærker, er hans problem inden den næste rejse, at han allerede har prøvet at skyde de fleste jagtbare arter på det store kontinent. Det siges med et glimt i øjet, men når han åbner for sit hjem på Kalørgården nordvest for Odense, må man også erkende, at der er noget om det. Turen gennem huset går fra den fuldmonterede leopard i opholdsstuen, fruen og Poul har en fælles forståelse om ikke at overbrodere stuerne med trofæer, over en hall med pandemonteret råbuk skudt i skovene omkring gården til storvildtjægerens helle: trofærummet.