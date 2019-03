Trine Dyrholm: Ensomhed er et grundvilkår i livet - men vi kan bære det sammen med andre

For Trine Dyrholm skal et projekt være både spændende og interessant, og så skal dem, hun arbejder sammen med, gerne være generøse forstået sådan, at de helst skal tage ansvar for deres påvirkning af det fælles rum, præcis som Trine Dyrholm selv forsøger at gøre det. For eksempel har hun ikke fået at vide, at der skal tages billeder, men i stedet for at lade sin irritation påvirke hele interviewet, tager hun lidt tid for sig selv, løser det og kommer videre. - Man bliver nødt til at forstå, at man sviner rummet til med sin tilstand over for andre. Sådan noget er jeg optaget af. Ens emotionelle tilstand påvirker andre, og det er en form for konsekvens, som jeg tænker meget over, siger hun. Foto: Birgitte Carol Heiberg