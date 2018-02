Tre kogebogsforfatteres køkkengrej til den øde ø

Med kniven i tasken

Louisa Lorang har ikke et køkken. Hun har mange. Der er selvfølgelig det derhjemme på Christianshavn. Så er der køkkenerne hos de fotografer, hun arbejder sammen med på opgaverne til blandt andet ALT for damerne og til sit eget online madmagasin, Lorang & Co.

Der er køkkenerne i Go' Morgen Danmarks studier i Tivoli og på Hovedbanegården. Og så er der køkkenet hos Aarstiderne på Krogerup, som er der, vi møder hende en våd vinterdag, mens hun forsøger at snige lidt jordbær og solskin ind i vinterens måltidskasser. Bevæbnet med sin egen kniv. For selv om - eller måske nærmere fordi - hun færdes i så mange køkkener, har hun altid sin egen kokkekniv med i tasken viklet ind i et viskestykke og med elastikker omkring. Enten den billige syv kroners kniv fra Thailand, som hun fik af sin gamle køkkenchef på Frederiks Have på Frederiksberg - eller som i dag den dyre japanske Shun-kniv skabt af 33 lag stål og med smukt skæfte i lamineret valnød.

-Det er altid en af de to. Den ene er lidt fancy, den anden er virkelig skod, men så tynd i stålet, at du med bare tre stryg på stålet kan få den skarp. Kniven er mit vigtigste redskab, og så er det også rart at have noget velkendt, for når man står i et nyt køkken, bliver man altid sat lidt tilbage, forklarer hun.

Louisa Lorang, aktuel med bogen "Juice Deluxe - juice, blends & superbowls" på forlaget Lindhardt og Ringhof, er kendt fra Go' Morgen Danmark og madskribent for blandt andre Aarstiderne og ALT for damerne.