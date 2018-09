Torskehale fra Helgenæs gav topkok sejren i Årets Ret

På Barr laver Thorsten Schmidt og kollegerne mad fra Nordsøregionen, og vinderretten stammer fra Helgenæs, hvor Thorsten Schmidt gennem 15 år har lånt et sommerhus af et hold stamgæster. Jagten på friske råvarer gik naturligt nok omkring den lokale fisker i det røde hus på det snævre stykke, inden Helgenæs slutter med fyret og en stejl skrænt mod havbunden.

Trick fra Thyborøn

Kokken begyndte at læse kulturhistoriske tekster om Helgenæs og den kost, fiskere og husmænd spiste i gamle dage under fattige kår.

- Min hobby er at bladre i gammel litteratur og finde sammenhæng, og i en novelle læste jeg om en middag, hvor de fik torskehale med grønt og stuvning til. De gode stykker blev jo solgt på markedet, og så var halen og hovedet tilbage, konstaterer Thorsten Schmidt.

Han gik i gang med torskehale, bøvlede med at få skind og fiskeben af, men via fiskeleverandøren fik han kontakt til en erfaren fisker fra Thyborøn, som kendte tricket: Man skal bruge helt frisk torsk, så man ikke flår det fine kød af halen. Og så skal man klippe den op i siden, så det er nemt at spise uden bøvl. Og så gik han i gang med at genskabe husmandskosten fra Helgenæs.

- Man skal klippe på den rette måde, så der er lidt håndværk i det. Barr betyder byg på oldnordisk, så med humor kaldte vi vores egen marmite for barrmite og brugte den til at glasere halen ind. Vi prøvede at gøre det ordentligt, men så vi samtidig kunne levere. Vi har 150 gæster i snit om dagen syv dage om ugen, og der gik lidt tid med at træne, husker Thorsten Schmidt.