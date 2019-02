To nemme retter fra prinsens køkken

Den lille hinde er nem at pille af. Senerne volder lidt besvær ... Foto: Sugi Thiru

Lammenyrer smager i retning af lever, så hvis man kan lide stegt kalve- eller lammelever, er denne form for indmad værd at dyrke. Champagnesuppen er en raffineret udgave af porre-ærtesuppe med et skud bobler, som giver syrlighed og en svagt mousserende fornemmelse i munden.

Champagnesuppe Det skal du bruge: 2 porrer, 2 løg, olivenolie, 1/2 dl vand, 1/2 liter hønsefond, 1/2 icebergsalat, 500 gram ærter, 1 dl fløde 9 procent, salt, peber og sukker, 2-3 dl champagne, 2 spsk. hakket kørvel og mynte. Sådan gør du: Snit porre og løg fint, svits dem let i olien og tilsæt vand og kog dem gennemsigtige. Tilsæt fond, snittet iceberg og ærter og kog i 10 minutter, inden du blender suppen. Tilsæt fløde og varm suppen op, uden at den koger. Smag til med sukker, salt og peber. I den royale udgave tilsatte Prinsen champagne før servering, men køkkenskriveren tallerkenanrettede, gav suppen et drop bobler ved bordet og pyntede med grønt.

Ragout af lammenyre med svampe Det skal du bruge: 600 gram friske lammenyrer (bestil dem hos slagteren i forvejen), olivenolie, salt og peber, 2 tomater, 4 skalotteløg, 3 fed hvidløg, 250 gram champignon, 1-2 dl kalvefond, 50 gram tomatpuré, 4 cl tør sherry eller madeira. Tilbehør: 500 gram friske grønne bønner, 320 gram jasminris. Sådan gør du: Skær lammenyrerne over på langs, læg dem i koldt vand et par timer. Hak skalotteløg og hvidløg fint, skær champignon i tynde skiver. Skold tomaterne og pil skindet af med en lille kniv, fjern kerner og skær tomatkødet i både. Fjern derefter hinder og sener fra nyrerne, det sidste er lidt bøvlet. Skær nyrerne i skiver på en halv centimeter og rist dem et par minutter på en rygende varm pande i olien, så de kun er rosa - de bliver hårde ved for megen varme. Lad nyrerne dryppe af i et dørslag. Svits løg og champignon i olie på panden, tilsæt fond og tomatpuré og lad det koge sammen. Smag til med salt og peber, tilsæt nyrerne og kog det hele op sammen med sherry/madeira og tomater. Server med ris og blancherede bønner på fade - akkurat som prinsen ønskede det.