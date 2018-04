Tilbage til Merckx-æraen: Niels foretrækker stål og uld

Da Niels Bjørnsteen købte sin første Flandria-cykel fra 1970'erne var det konfirmationsdrengen i ham, der fik sin største drøm opfyldt. Siden har han været med til at bygge et helt hold op omkring passionen for retrocykler. Holdet har både har egen brygmester og servicebil

Siden begyndte han at pløje nettet igennem for gamle retrocykler, og der dukkede blandt andet en hamrende billig Benotto-cykel op magen til den, Ole Ritter kørte på i Jørgen Leth-dokumentarfilmen "En forårsdag i helvede", der følger en-dags-klassikeren Paris-Roubaix i 1976. Cyklerne skal bruges og ikke kun stå til udstilling, og på et tidspunkt stødte Niels Bjørnsteen ind i en gammel mountainbike-ven, han ikke havde set i 10 år. Sideløbende var vennen også begyndt at samle på gamle racercykler.

- Jeg fik skaffet en uldtrøje, der matchede min røde Flandria-cykel, og så tog jeg over og kørte Kroppedal Grand Prix. De fleste kørte kun én omgang, for så var der spisning, men vi var nogle stykker, der kørte to, og da ham, jeg sad sammen med til sidst i løbet, punkterede, vandt jeg, husker Niels Bjørnsteen.

Samtidig opdagede han, at der var et retrocykelmiljø undervejs, og at der i sensommeren sågar var et løb for netop gamle stålcykler.

Annoncen i Den Blå Avis dukkede op midt i et møde om vagtplanlægning i det fitnesscenter, hvor Niels Bjørnsteen var mountainbike-instruktør. En af de andre havde en bror, som boede lige i nærheden af sælgeren, og tilfældet ville, at broderen skulle til Vejle dagen efter. Telefonen frem. Købsaftale på plads, og inden Niels Bjørnsteen nåede at tænke sig om, havde han en retrocykel i garagen og opfyldt en 40 år gammel drøm.

Ønskecyklen, der til en pris på omkring 10.000 kroner dengang var aldeles uopnåelig. I stedet måtte han nøjes med en billigere udgave. Nu kunne han få topmodellen for sølle 1200 kroner et sted i det nordlige København.

Den racer, Niels Bjørnsteen som knægt i konfirmationsalderen havde trykket næsen flad mod ruden for at beundre i den førende cykelforretning i Holbæk, hvor han voksede op.

Niels Bjørnsteen, 51, er vokset op i Holbæk, men bor i Vejle.Som dreng dyrkede han atletik og løb sit første maratonløb som 14-årig. Siden begyndte han at cykle, og han har kørt konkurrence-mountainbike i 16 sæsoner. I 2003 rykkede han op i eliteklassen, men det krævede for meget tid at være med der samtidig med arbejde og familie.Arbejder som lærer i Vejle, hvor han i 1998 var med til at starte Ungdomscenter Vejle med 10.-klasser for hele Vejle Kommune.Har også dyrket triatlon i nogle år og har gennemført to hele ironman og tre halve.Cykler nu. Både på sine retro-cykler og på en mere moderne landevejsracer.Er medstifter af cykelholdet Squadra Molteni, der en hyldest til det ikoniske Molteni Arcore/Molteni Campagnolo fra 1958 til 1976, et hold, som Eddy Merckx kørte på fra 1971 til 1976. Holdet deltager i løb både herhjemme og i udlandet og har vundet flere titler ved de uofficielle danske mesterskaber i retrocykling.Holdet har både egen brygmester og servicebil, og rytterne bygger deres egne cykler i stål, som de var i 1970'erne, og kører i uldtøj fra samme tid.Holdet har været nomineret i kategorien Årets Hold til Danish Bike Award.Læs evt. mere på www.squadramolteni.dk

- Jeg kan godt huske hans sejre. Man så det jo ikke i fjernsynet, men der var nogle sportsblade, hvor midtersiderne var en plakat. Jeg havde to hængende på værelset. Den ene var med Eddy Merckx i VM-trøjen med Molteni lige over regnbue-trikoloren. På den anden havde han orange Molteni-trøje på og sad på en bænk.

- På et tidspunkt fik vi den idé at kalde os et hold. Vi var godt nok kun to, men det var nok til et hold, og så tog vi ud til andre løb for på den måde at promovere vores arrangement. Per havde fundet den orange Molteni-trøje på nettet, og jeg fik også skaffet mig en, og så var vi et hold. Vi skrev stolpe op og stolpe ned og gav den fuld gas. Det virkede så godt, at vi på et halvt år fik stablet et løb på benene med små 50 deltagere. Året efter var vi næsten 90, fortæller Niels Bjørnsteen.

På deres første tur sammen fortalte Niels Bjørnsteen om Kroppedal Grand Prix, og hans kammerat foreslog straks, at de skulle lave deres eget løb i Vejle Ådal, hvor der er gode grusveje som i gamle dage, hvor der heller ikke var asfalt under de rullende hjul hele vejen. Og inden de fik set sig om, havde de inviteret til Grand Prix Vejle Ådal for retrocykler, der hylder cykelsportens historie fra dengang, hvor cykler var af jern, tøj af uld og radiokommunikation og watt-målinger hørte fremtiden til.

- Det var amfetamin, som du dengang kunne købe i håndkøb. I det gamle Grækenland brugte man fluesvamp. Det gjorde vikingerne også. For mig er det et spændende kapitel i cykelhistorien, siger Niels Bjørnsteen.

Han er meget historieinteresseret, og det betyder ikke noget for ham, at dopingspøgelset bliver ved med at dukke op. Hvor han tidligere beundrede stjerner som Eddy Merckx, Bernard Hinault og Laurent Fignon, er han også voldsomt fascineret af Lance Armstrong, selv om amerikaneren har fået plettet sin karriere efterfølgende.

Markant forskel

Han lokker hverken med rottegift eller amfetamin. Den italienske pølsefabrik Molteni, der i 1970'erne sponsorerede det ikoniske italienske cykelhold, er lukket, så lidt snacks derfra er der heller ikke, selv om fabrikken stadig eksisterer under et andet navn. Niels Bjørnsteen har skrevet til den, men aldrig fået svar. I stedet lokker han typisk med socialt samvær, belgisk øl og kage, når han arrangerer cykelløb, og i retromiljøet er det sociale et endnu vigtigere element end ved almindelige motionsløb.

5. maj køres løbet Grand Prix Vejle Ådal for fjerde gang, og retromiljøet vokser både i Europa og herhjemme. Niels Bjørnsteen er ikke længere arrangør, men sammen med Molteni-holdet laver han to-tre andre arrangementer i løbet af året. For ham er der mere i det end opfyldelsen af en drengedrøm. Det er også en modreaktion mod, at elektronikken tager mere og mere over.

Han peger ikke fingre ad det moderne, for han kan sagtens sætte sig ind i, at det er fedt at samle på gear. Han cykler bare ikke for at sidde med hovedet i en skærm for at følge med i, hvor han kører. Det kan han se, og selv om han har brugt pulsur, er den tid også forbi.

- Når man har blodsmag i munden, ved man godt, at man er ved at være der. Det behøver jeg ikke have tal til at vise mig. Jeg ved, der er delte meninger om det mellem kommentatorer, men jeg synes, det gør sporten kedeligere, at det ikke er rytterne, der tager alle beslutninger, men at der er radiokommunikation til nogle sportsdirektører, der sidder og ser løbet på Eurosport samtidig, mener Niels Bjørnsteen, der også har en engelsk sportsvogn, en Triumph Spitfire fra 1967, hvor man kan mærke, at man drejer rattet, og hvor gearet skratter lidt en gang imellem.

- Man skal kunne mærke, man kører bil, mener han.

Mærke forskellen kan man også, når det kommer til de gamle stålcykler i forhold til de nye i titanium eller carbon.

De gamle er typisk tre-fire kilo tungere end de nye. Det lyder måske ikke af alverden, men det har markant betydning. Samtidig skal man flytte hænderne fra styret for at skifte gear, for det skal man gøre nede ved skrårøret på stellet, mens det på moderne racere foregår på en knap ude i gedebukkestyret.

- På de moderne cykler kommer kraften fra hvert pedaltråd direkte ud i cyklen på en mere optimal måde, men det er alligevel en unik og lækker oplevelse at køre på de gamle cykler. Der går fem-ti minutter, så er du kun på den. Lydene er anderledes, og det er en anden fornemmelse. De knager lidt, men det skal de, siger Niels Bjørnsteen med et smil.