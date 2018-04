Tilbage til Merckx-æraen: Niels foretrækker stål og uld

Blå bog

Niels Bjørnsteen, 51, er vokset op i Holbæk, men bor i Vejle.Som dreng dyrkede han atletik og løb sit første maratonløb som 14-årig. Siden begyndte han at cykle, og han har kørt konkurrence-mountainbike i 16 sæsoner. I 2003 rykkede han op i eliteklassen, men det krævede for meget tid at være med der samtidig med arbejde og familie.Arbejder som lærer i Vejle, hvor han i 1998 var med til at starte Ungdomscenter Vejle med 10.-klasser for hele Vejle Kommune.Har også dyrket triatlon i nogle år og har gennemført to hele ironman og tre halve.Cykler nu. Både på sine retro-cykler og på en mere moderne landevejsracer.Er medstifter af cykelholdet Squadra Molteni, der en hyldest til det ikoniske Molteni Arcore/Molteni Campagnolo fra 1958 til 1976, et hold, som Eddy Merckx kørte på fra 1971 til 1976. Holdet deltager i løb både herhjemme og i udlandet og har vundet flere titler ved de uofficielle danske mesterskaber i retrocykling.Holdet har både egen brygmester og servicebil, og rytterne bygger deres egne cykler i stål, som de var i 1970'erne, og kører i uldtøj fra samme tid.Holdet har været nomineret i kategorien Årets Hold til Danish Bike Award.Læs evt. mere på www.squadramolteni.dk