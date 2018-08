Tidligere livvagt for Anders Fogh gik ned med posttraumatisk stress: Naturen og roen på Fyn hjælper ham tilbage til en normal hverdag

Som politimand, sikkerhedsvagt og livvagt for landets statsminister har Frank Martinsen været i alarmberedskab det meste af sit voksne liv. Det slog ham ud under et ophold i Mellemøsten, men roen, naturen og de fælles aktiviteter på SUF Veteran-hjemmet i Nr. Broby har hjulpet ham tilbage mod en normal hverdag. På tirsdag klikker han som en af 44 krigsveteraner i pedalerne for at gennemføre det mere end 700 kilometer lange etapeløb Ride4Rehab.