Thomas Rathsack har aldrig fået børn: Har jeg taget den forkerte beslutning?

Jægerkorpset var en drengedrøm, der blev til grusom virkelighed for landets måske mest kendte soldat: Thomas Rathsack. I krigen fandt han kernen i sig selv. Efter krigen blev livet lidt sværere - i hvert fald det konventionelle, der indebærer kærlighed, kvinder og kompromisser. Selv om han affandt sig med døden, inden han drog til Afghanistan og Irak, er han ikke klar til at gå den i møde. Efter to blodpropper - en i hver lunge - siger han: Jeg har sgu ikke tænkt mig at tjekke ud endnu. Der er bøger, der skal skrives, og eventyr og drømme, der skal udleves.