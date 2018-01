Tag selv vinen med hjem fra Langhe

Vin: Piemontes vinområder ligger et godt stykke fra en af sommerens hovedfærdselsårer ned gennem Italien, motorvejen E45, som en del danskere benytter sig af, når de skal til Gardasøen, Rimini-kysten eller Toscana. Men vinbønderne i Langhe oplever ikke desto mindre en stigende interesse fra turister, også danskere, for at besøge vingårdene og købe vin med hjem fra ferien til en overkommelig pris.Og turister er meget velkomne, siger Sandro Minella, guide og sommelier hos Strada del Barolo e grandi vini di Langa. Især de mindre vinbønder, som ikke har et stort eksport-apparat, glæder sig over turisternes besøg. De har nemlig noget at sælge, i modsætning til for eksempel Gaja og andre af de mest kendte navne, som ofte har udsolgt af mange af deres vine, forklarer Sandro Minella. En anden god grund til selv at hente vinen er, at flere af de gode producenter endnu ikke har nogen dansk importør. Det gælder blandt andre La Palazzina di Montà Leonardo i Bramaterra og Podere ai Valloni i Boca, begge i den nordlige del af Piemontes vinområder og naboer til områderne Gattinara og Ghemme. Fra Milano er der godt halvanden times køretur til Alba med let adgang til både Barolo og Barbaresco. Og holder man ferie ved den sydlige del af Lago Maggiore - som ligger i naboregionen Lombardiet - kan de nordligere områder i Piemonte, blandt andre Ghemme, Gattinara og Fara, nås inden for en time. Er du på ferie i Nice eller omegn, er der cirka tre timer i bil til Alba.

Advarsel: Det tager tid!

På Strada del Barolos hjemmeside kan du se et udsnit af områdets vingårde, som tilbyder smagning og køb, og derudover er der blandt andet forslag til ture i området, selvfølgelig med mulighed for besøg på vingårde undervejs, og du kan også bestille arrangerede ture i området.Et besøg på en vingård tager ofte længere tid, end man forestiller sig - især hvis vinbonden gerne vil have dig til at smage alle vine (selvfølgelig med forventning om at du køber nogle af dem). Sæt gerne to timer af til hvert besøg. Og brug altid spyttespanden, hvis du ikke har en chauffør med, som ikke smager på vinene. Hvis du fylder bagagerummet i bilen med vin, så husk at selv få timer i bagende sol og deraf voldsom varme i bilen kan ødelægge vinen. Stil om muligt vinen i din feriebolig, indtil du kører hjem. Som det var tilfældet i 2017, kan der være sommervarmt i Piemonte langt ind i efteråret, og løvfaldsfarverne gør ikke landskabet og vinmarkerne mindre smukke. Samtidig kan du under en efterårsferie i området fryde dig over duften og smagen af de hvide trøfler, som findes her.Priserne svinger fra år til år - forrige år var der rigeligt af dem, og de kunne fås for omkring 16.000 kroner pr. kilo, men den varme og tørre sommer i 2017 var ikke til gavn for trøflerne, og kiloprisen nåede op på omkring 36.000 kroner. Heldigvis skal der ikke mange tynde skiver trøffel til at parfumere en tallerken pasta eller risotto (og rummet som den befinder i).