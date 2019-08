Tag ikke fejl: Østrig laver fremragende sommervine

Østrig har for længst lagt glykol-skandalen bag sig, og landets bedste vinproducenter høster i dag anderkendelse over hele verden for deres hvidvine på riesling og ikke mindst nationaldruen grüner veltliner.

Østrigerne har en lang tradition for at dyrke vin. De første skriftlige vidnesbyrd stammer helt tilbage fra 400-tallet. Den kendte vinby Krems nævnes første gang i år 995, og i de kommende par århundreder opførte landets betydelige klostre vingårde rundt om i landet.

Da jeg smagte grüner veltliner for første gang, havde jeg kun taget de første spæde skridt ind i vinens verden, og det var derfor spændende at smage et alternativ til chardonnay og sauvignon blanc. Siden er jeg blevet ret begejstret for den østrigske nationaldrue og østrigsk vin generelt.

Det er efterhånden ved at være nogle år siden, jeg første gang smagte en østrigsk grüner veltliner. Det var min svoger, som introducerede mig for druen. Han ejer Piano Værkstedet i Aarhus, der forhandler Bösendorfer-flygler, og han er derfor ofte i Østrig, hvor langt det meste grüner veltliner bliver produceret.

Grüner veltliner 2018, Allgram Strass, Østrig, Meny: 90 kroner (12,5 procent): Fin, sprød vin med medium fyldighed. Klar og strågul med et grønligt skær i glasset. Det første der rammer næsen er moden pære og en snert af fims - men absolut på den gode måde. Mundfølelsen er behagelig med en stringent syre. Citrus og grønne frugter, æble, pære og umodne bær ligger forrest i smagen, en behagelig bitterhed i afslutningen. Absolut en drikkelig vin, men det er svært at smage, hvor de ekstra 40 kroner bliver givet ud i forhold til den billige variant. Derfor ender vi på tre store stjerner. Med skruelåg.

Skandalen

Når talen falder på østrigsk vin, kommer man ikke uden om glykol-skandalen fra 1985, hvor vinmagere kom diethylglykol - et opløsningsmiddel - i vinene for at give dem mere krop og sødme.

Østrigerne har dog for længst lagt skandalen bag sig - blandt andet ved at indføre nogle af de mest restriktive vinlove i Europa.

Siden har de bedste vinavlere lagt sig i selen for at genskabe landets gode renommé som et af kontinentets førende vinlande, og i dag anses vine fra Østrig for at være absolutte topprodukter, som har modtaget adskillige internationale priser og æresbevisninger.

Vinproduktionen ligger i den østlige del af landet og er inddelt i fire hovedregioner/delstater, der er præget af store klima- og jordbundsforskelle: Niederösterreich i nord og Wien har det køligste klima; Burgenland, der ligger i midten, har det bedste klima til røde vine på blaufränkisch og cabernet sauvignon; og endelig er der Steiermark i syd, som har det varmeste klima og er kendt for flotte vine på chardonnay og sauvignon blanc.

De tre hovedområder er inddelt i mindre regioner, hvoraf de fleste ligger i Niederösterreich, der står for over halvdelen af landets vinproduktion. Her er grüner veltliner og riesling de primære druer. Førstnævnte er dog suverænt hovedruen og dækker omkring 36 procent af alle vingårde i Østrig. Weinviertel er - med over 14.000 hektar - Niederösterreichs største subregion, og her står grüner veltliner for godt 8.000 hektar.

De mest kendte vinområder i Niederösterreich er Wachau, Kremstal og Kamptal. De ligger langs Donaus bredder, mindre end 100 kilometer fra hovedstaden Wien. De smukke terrasser med vinstokke, der strækker sig op ad skråningerne på den nordlige side af floden, bliver besøgt at hundredtusinder af vinentusiaster og turister hvert år.

Wachau skiller sig ud. Ikke kun fordi regionen er ældst. Vinavlere her har også organiseret sig i foreningen Vinea Wachau Nobilis Districtus, som blandt andet har indført, at områdets vine etiketteres som steinfeder, federspiel eller smaragd afhængigt af alkoholstyrken. Den letteste type, steinfeder, har op til 11,5 procent og er opkaldt efter en græssort. Federspiel hentyder til falkejagten i området - vinene i denne kategori holder 11,5-12,5 procent alkohol, mens en vin i kategorien smaragd skal have mindst 13 procent alkohol. Den er opkaldt efter de grønne firben, som holder til i de varme klipper i Wachau-dalen. Vinene laves på senthøstede druer, de er fyldige og har som regel et stort lagringspotentiale.

De testede vine er fra henholdsvis Weinviertel, Kampstal og Wachau.