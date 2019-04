Svendborgs fedeste studiebolig: 42 kvadratmeter værksted blev til anneks

En af ideerne var at åbne og isolere det rå loftsrum, der før kun kunne bruges til opbevaring. Tobias Foght lavede loftrummet om til en hems, der i dag fungerer som et lille soveværelse, hvor han har sin seng og netop kan stå oprejst under de skrå vægge. På den måde fik han ekstra en halv etage, så han ikke længere behøver sove på en sovesofa i stuen.

Flere af de ideer, han udtænkte, da han som barn spillede Sims, gjorde han til virkelighed, da han for to år siden gik i gang med at renovere det 42 kvadratmeter store anneks, der oprindeligt var et værksted. Annekset tilhører en ejendom i det centrale Svendborg.

Da Tobias Foght var barn, var han glad for at spille computerspillet Sims, der i korte træk går ud på at bygge huse og små samfund til fiktive personer i spillet.

Tobias Foght er 25 år og stammer oprindeligt fra Nakskov, men flyttede til Svendborg for at tage sin uddannelse som maskinmester.Han er i gang med syvende semester og er færdig med uddannelsen i sommeren 2020. Han har planer om at blive i Svendborg, når han er færdiguddannet. Tobias Foght bor til leje i et anneks, der tilhører en ejendom i det centrale Svendborg. Annekset har tidligere fungeret som værksted, og han har selv sat det i stand fra top til bund.

- Jeg har ikke følt, jeg skulle gå på kompromis nogen steder. Det har faktisk bare gjort det sjovere. Jeg får lidt et kick af at spare penge. Det kan jeg godt lide, siger han.

Faktisk synes Tobias Foght, at det var et dejligt benspænd, at budgettet var så stramt.

- Alt koster penge. Bare en pakke skruer koster 60 kroner. Dem skulle jeg måske bruge 10 af, og det er 600 kroner bare på skruer, fortæller Tobias Foght, der sørgede for at holde øje med gode tilbud hos byggemarkederne. Derudover har han genbrugt træ og gulvbrædder, der var i overskud, andre steder i lejligheden. For eksempel har han skiftet fronten på køkkenskufferne fra Ikea ud med en rest gulvbrædder, og hylden i køkkenet, hvor han opbevarer gryn og mel, er lægter, der blev til overs, da han isolerede.

Det lykkedes at holde sig inden for budgettet, selv om 15.000 kroner ikke er ret mange penge, når der både skal isoleres, males, lægges fliser og gulv.

Tobias Foght havde fået frie hænder af sin udlejer, der betalte for byggematerialerne, så længe de kunne holdes på maksimalt 15.000 kroner. Som betaling for arbejdet fik Tobias Foght lov at beholde sin lave husleje.

- Jeg kunne også have valgt København, men byen er for stor til mig, siger han.

Tobias Foght kommer oprindeligt fra Nakskov, men flyttede til Svendborg for at studere. Han overtog annekset, to uger før skolen begyndte.

Søg inspiration alle tænkelige steder og lav et klart overblik over, hvad du vil opnå med ombygningen. Gode råd er ikke nødvendigvis dyre, og meget hjælp kan findes på videodelingstjenesten Youtube, i bøger, diverse fora på internettet og ved at spørge byggemarkederne til råds. Læg en plan over rækkefølgen, ombygningen skal udføres. Sørg for at have styr på, hvilke elementer der er lovkrav (for eksempel dampspærre). Håndværkere er dyre, lav derfor så meget som muligt selv, og brug håndværkerne til de svære opgaver (for eksempel el-installationer). Vær kreativ og genbrug så mange af materialerne som muligt. Det er med til at holde prisen nede. Hold øje med gode tilbud, men lad være med at købe materialer i dårlig kvalitet, for eksempel billig maling og klikgulve, der nemt ridses. Se værktøj som en investering og undgå at købe det billigste. Jeg fortryder stadig, at min trappe blev skåret med en stiksav i stedet for en rundsav. Spring ud i det. Tager man det et skridt ad gangen og er grundig, er det slet ikke så svært.

Så videoer på internettet

Tobias Foght har ingen håndværksmæssig baggrund, og han fik kun ganske lidt hjælp til at sætte annekset i stand. Hans far viste ham, hvordan man sætter gipsplader op, og en ven, der heller ikke er håndværker, kom og hjalp i en weekend.

Elinstallationerne måtte han dog betale sig fra hos en autoriseret elektriker, da han først næste år er uddannet i at udføre den slags.

- Jeg har før sat biler i stand, men det her er overhovedet ikke det samme. Det handler om at sætte sig ind i det, tage sig tid til det og gøre tingene ordentligt, forklarer Tobias Foght.

Selv om det var et stort projekt for en nybegynder, skræmte det ham ikke.

- Vi har en del opgaver på skolen, hvor vi lærer at tackle et projekt. Jeg googlede, så gør-det-selv-videoer på internettet og læste en masse bøger for at finde ud af, hvad der gav mest mening, forklarer Tobias Foght, der også tit var forbi de lokale byggemarkeder for at bede om gode råd.

- Jeg har lavet en masse fejl. For eksempel er gulvet ujævnt, og der er et sted, hvor der ikke er spartlet ordentligt. Men det er erfaringer, jeg kan tage med mig, når jeg skal have et rigtigt hus, siger han.