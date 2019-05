Sundhedsekspert Michelle Kristensen var presset: Jeg var meget tæt på at miste min virksomhed

For et år siden var Michelle Kristensen blevet inderligt træt af at lire de sædvanlige "Sådan kommer du i gang med..."-sundhedssætninger af, at hun var kommet helt i tvivl om, hvorvidt hun orkede at fortsætte i branchen. Hun kunne svare på spørgsmålene i søvne og var træt af at høre på sig selv. Derfor voksede den fiktive person "Store Sonja" frem fra tasterne, og Michelle Kristensen oplevede, hvordan hun bedre kunne ramme læserne med fiktion. Til at begynde med var det, havde hun ikke tænkt det som en bog, men da hendes veninde, krimiforfatter Sara Blædel, læste det, udviklede det sig. Foto: Birgitte Carol Heiberg