Sund med mobilen: Vinie finder det sunde i enhver mand

Vinie Levisen fra UC Syd opdagede tidligt i sin karriere, at mænd og kvinder tackler sygdom vidt forskelligt, og hun mener, at det danske sundhedsvæsen skal være bedre til at møde mændene. Selv testede hun ordlyden af sms-beskederne i sit forskningsprojekt på en række mænd i bokseklubben for at ramme den rigtige tone, der gerne er krydret med lidt humor. Foto: Søren Gylling