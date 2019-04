Succesforfatter Liza Marklund: Lykken ligger i at være der for andre

Et drab, to alvorlige kræfttilfælde og en bilulykke blandt hendes nærmeste har givet en vis melankoli til den svenske succesforfatter Liza Marklunds seneste roman "Sort perle". Men hun vakler ikke, når livet er svært. Tværtimod. Hun bruger ingen energi på sig selv og sine egne følelser, men er der for de ramte. Også hvis det indebærer, at hun skal hjælpe sin datter med at tage afsked med livet. - Jeg tror ikke, man bliver lykkelig af at jagte lykken. Jeg tror, man bliver lykkelig af at passe på mennesker omkring sig, siger hun.