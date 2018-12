Succes i udlandet: Kogebogsforfatteren Hahnemann hylder hyggen

Fra loftet hænger lysekroner, som lader et blødt skær falde gennem deres krystalgardiner over et mørkt træbord. På bordoverfladen pynter en buket blomster i vinrøde og lilla nuancer, som rækker blomsterblade til alle sider i en restaurant på Østerbro i København. I foråret slog stedet dørene op under navnet Hahnemanns Køkken. Ved bordet sidder kvinden bag, ejer og direktør, Trine Hahnemann, og nipper til en kop kaffe, mens smilerynker bag briller indrammet af et sort stel afslører, at der et stort smil på vej. For rundt omkring i restauranten fletter gæsters hverdagspludren sig sammen med toner fra den amerikanske musiker Eddie Vedder, der spiller fra diskrete højtalere, mens duften af nybagt brød kilder ens appetit.

- Hvor er her hyggeligt, kan jeg ikke lade være med at udbryde, da jeg slår mig ned ved bordet.

Et kompliment, som får Trine Hahnemanns smil til at vokse. For hun har et ømt punkt for hygge. Og særligt for den tid, der er lige om hjørnet.

- Jeg elsker jul, men jeg er tilhænger af, at den først starter 1. december, fortæller den 54-årige kok, forfatter, foredragsholder og iværksætter, der har 16 kogebøger bag sig. Syv af dem skrevet på engelsk og udgivet i udlandet.