Strikkeopskrift: Lunende huer til påskeæggene

Strikkefasthed: Det kan ikke betale sig at lave en strikkeprøve, da den vil blive større end selve huen. Prøv dig frem. Ribben er så elastisk, at der er store chancer for at den passer. Hvis den ikke gør, kan du binde en snor i huen og bruge den som juletræspynt, når den tid kommer.

Lav en mini-pompom således

Vikl garnet omkring tænderne på en gaffel cirka 50 gange. Bryd garnet. Tråd en nål med en cirka 15 centimeter lang tråd af det samme garn. Stik nålen mellem gaflens tænder under det omviklede garn, og bind tråden stramt omkring det. Tag garnet af gaflen og klip trådene op hele vejen rundt i kanten. Sørg for at få alle de små tråde klippet over. Trim pompomen godt. Sy den fast til huen. Buk kanten på huen op, som du ville gøre på en hue til dig selv.

Tegn et lille ansigt på ægget, hvis du har lyst. Brug en giftfri tusch, hvis du vil være sikker på, at der ikke trænger giftstoffer gennem den porøse æggeskal. Nu er der kun tilbage at håbe, at gæsterne faktisk nænner at smadre skallen på de små æggemænd.