Mål: 29 X 43 cm. Ønsker du et større eller mindre håndklæde, kan du regulere antallet af masker. Det skal være delbart med 12+4.

Materialer: Økologisk bomuldsgarn 8/8 fra Karen Klarbæk, løbelængden er cirka 80 meter pr. 50 gram. 3 nøgler i bundfarven (her er brugt "aubergine") og 1 nøgle til kant (her er brugt "nude"). Du kan uden problemer vælge andet bomuldsgarn med samme tykkelse, men det bør kunne vaskes ved 60 grader.

Desuden et symærke, som bruges som hank. Mange garnbutikker sælger mærker med tekster som "Handmade," "Knit with love" eller "Made by mor/mormor/farmor/moster/osv". Jeg har fået min egne personlige trykt hos www.dutchlabelshop.com. Det kostede mig cirka 200 kroner for 50 styk. Hvis du foretrækker en dansk leverandør, er vævede navnebånd fra www.ikastetiket.dk også en mulighed. Her er der færre valgmuligheder, men prisen er også lavere.

Strikkefasthed: Cirka 26 masker pr. 10 centimeter i mønster, men strikkefastheden er ikke vigtig. Håndklædet bliver blot lidt større eller mindre, hvis den ikke passer.

Slå 76 masker op på pind 4.

På alle pinde strikkes første og sidste maske som en kantmaske (KM) således: 1. maske strikkes ret. Sidste maske tages løst af med garnet foran arbejdet, som om den skulle strikkes vrang.

Strik i følgende mønster:

Pind 1 (retsiden): KM, 1 ret, 2 vrang, *2 ret, 4 vrang, gentag fra * til der er 6 masker tilbage. De seks resterende masker strikkes 2 ret, 2 vrang, 1 ret, KM.

Pind 2: KM, 1 vrang, 2 ret, *2 vrang, 4 ret. Gentag fra * til der er 6 masker tilbage. 2 vrang, 2 ret, 1 vrang, KM.

Pind 3: KM, 1 ret, *sæt 2 masker på en hjælpepind bagved arbejdet, 1 ret, strik de 2 masker fra hjælpepinden vrang. Sæt 1 maske på en hjælpepind foran arbejdet, strik 2 vrang, strik masken fra hjælpepinden ret. Gentag fra * til der er 2 masker tilbage. 1 ret, KM.

Pind 4: KM, *2 vrang, 4 ret. Gentag fra * til der er 3 masker tilbage, 2 vrang, KM.

Pind 5: KM, *2 ret, 4 vrang. Gentag fra * til der er 3 masker tilbage, 2 ret, KM.

Pind 6: Strikkes som pind 4.

Pind 7: KM, 1 ret, *sæt 1 maske på en hjælpepind foran arbejdet, strik to vrang, strik masken fra hjælpepinden ret. Sæt to masker på en hjælpepind bagved arbejdet, strik 1 ret, strik de to masker fra hjælpepinden vrang. Gentag fra * til der er 2 masker tilbage. 1 ret. KM.

Pind 8: Strikkes som pind 2.

Gentag disse 8 pinde til håndklædet måler 43 cm eller ønsket længde. Hæft ender.

Hækl en kant af fastmasker hele vejen rundt om håndklædet. Hæft ender.

Sy mærket godt fast i det ene hjørne, så det kan fungere som hank.