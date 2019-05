Stauning Whisky tager nyt destilleri i brug: Når virkeligheden overgår de vildeste whiskydrømme

Stauning Whisky ved Skjern har opført et nyt, stort destilleri med en kapacitet på 900.000 liter årligt. Der er sket meget, siden ni venner på en lejrtur i 2005 besluttede sig for at undersøge, om det var muligt at lave kvalitetswhisky efter skotske traditioner i Danmark.

- På vej derned var der én, som hørte et radioprogram om, at det er let nok at lave whisky, men at det er svært at lave god whisky. På det tidspunkt var der ikke nogen, som lavede whisky herhjemme. Så en aften sad vi og snakkede om, om ikke vi skulle prøve at fremstille en dansk whisky, fortæller Henning Svoldgaard.

- Det var sådan en weekendtur for venner og familie, som vi tog på en gang om året. Traditionen var, at herrerne hver havde en whisky med, som kom i en pulje, og så kunne man gå og hygge sig med dem i løbet af weekenden.

Henning Svoldgaard har været med helt fra begyndelsen og er en af de oprindelige ni medejere af Stauning Whisky. Han har indvilget i at vise rundt på det nye destilleri, men historien om Stauning Whisky begynder et helt andet sted.

- Vi kørte de første tests lige før sommerferien sidste år. Vi skulle lære at bruge det nye udstyr. Tidligere, når vi skulle flytte en væske fra en beholder til en anden, brugte vi nogle slanger og en pumpe. Nu taster vi det hele ind på en skærm, og så håber man ellers på, at det er de rigtige ventiler og pumper, der starter, siger eventmanager Henning Svoldgaard.

Ude på landet, midt imellem Skjern og Stauning, ligger Danmarks største whiskyproducent. Man kommer nemt til at køre forbi gården, der har huset destilleriet frem til 2018. De fem store, sorte bygninger, som tårner sig op på marken ved siden af, er dog ikke sådan at overse.

- Vi brugte halvandet år på at bygge stedet om og var færdige 1. maj 2009. På det tidspunkt havde vi én medarbejder ansat, og det var planen, at han skulle lave 6000 liter whisky på årsbasis. I dag har vi 19 ansatte, og vi har et destilleri, der kan producere 900.000 liter om året. Henning Svoldgaard, eventmanager og med indehaver af Stauning Whisky

Efteråret 2005: Det gamle slagterhus i Stauning bliver renoveret, så det kan bruges som destilleri, og der testes på livet løs. De to små kobberkedler ankommer fra Spanien.August 2006: Destilleriet er klar til brug. Fire af indehaverne mødes for at tænde op i kobberkedlerne. De første dråber alkohol begynder at pible ud. Efteråret 2006: Stauning Whisky bliver inviteret til et jubilæumsarrangement hos den danske whiskyimportør Mac Y og får ros af whisky-guruen over dem alle, Jim Murray. November 2007: Køber en gård et par kilometer uden for Stauning og begynder at renovere den, så den kan bruges som destilleri. Maj 2009: Produktionen i de nye omgivelser går i gang. Målet er en årlig produktion på 6000 liter. Foråret 2011: De første flasker Young Rye tappes og finder vej til de mest prestigefyldte restauranter og barer i Danmark herunder også verdens dengang bedste restaurant, Noma. 30. juni 2012 klokken 14.30: De første flasker single malt frigives. Anmeldelserne er gode. Sommeren 2013: Stauning Whisky kontaktes af Distill Ventures, som har fået til opgave at finde et destilleri, som verdens største spiritusproducent, Diageo, kan investere i. November 2015: Stauning Whisky underskriver en aftale med Diageo og Distill Ventures. Januar 2016: Udvidelsen og nybyggeriet går i gang. August 2017: De nye bygninger indvies officielt med en musikfestival. Foråret 2018: Produktionen overgår fuldstændig til det nye destilleri.

Produktet blev så godt, at whisky-guruen over dem alle, Jim Murray, til en smagning udtalte sig særdeles positivt om Stauning Whiskys new spirit - altså den spiritus, der bliver lagt på fad: "Det her har potentialet til noget rigtig godt. Det minder mig om Ardbeg fra 70'erne. Folk, der elsker røget whisky, vil slå deres egen mor ihjel for at få fat i sådan en flaske her. Dette kan gå hen og blive noget af det bedste, røgede whisky i verden, hvis I fortsætter jeres udvikling", lød rosen ifølge Stauning Whiskys hjemmeside.

- Det første korn blev maltet på gulvet i det gamle kølerum. En gammel kødhakker blev omdannet til kornkværn. En af røgeovnene, som tidligere var blevet brugt til at røge skinker og pølser, blev brugt til at tørre malten. I den anden tændte vi op under noget tørv og slog hul igennem, så vi kunne dosere røgen, husker Henning Svoldgaard.

Udgangspunktet var, at de vordende whiskyproducenter ville lave whisky, som man gjorde for 150 år siden i Skotland med gammeldags gulvmaltning. Pengene var knappe, så der måtte en del Georg Gearløs-opfindelser til i begyndelsen.

De første dråber blev fremstillet i et gammelt slagteri i landsbyen Stauning, som kom til at lægge navn til whiskyen.

iDer blev nedsat et udvalg, som skulle undersøge, hvad det krævede rent lovgivningsmæssigt at få lov til at lave et privat destilleri. Det var ikke helt let, men ni personer havde mod på at kaste sig over udfordringen. Det var en broget skare bestående af fire ingeniører, en lærer, en kok, en slagter, en pilot og en læge. De havde dog det til fælles, at ingen af dem havde noget kendskab til at lave whisky. Men som Pippi Langstrømpe siger: "Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert".

Ikke alle aspekter af destillationen er automatiseret. Det er stadig et håndværk at finde det helt rigtige tidspunkt for, hvornår spiritussen er perfekt. Foto: Mads Dalegaard

- Her stod der 12 mand og tappede i hånden. Første mand fyldte på flaske, sidste mand puttede det på en palle. Det rum og rummet med de gamle maltgange skal vi fremover bruge til rundvisninger. Den nye butik kommer til at ligge i det rum, som tidligere blev brugt som destilleri, hvor vi stadig har de gamle kedler, forklarer Henning Svoldgaard.

- Det blev taget i september 2014, da Kongehusets sommertogt gik til Hvide Sande. Prins Henrik havde bedt om at komme herud. Det var vi naturligvis glade for. Billedet blev kåret som månedens pressefoto, og vi købte rettighederne til det. Da Henrik døde, havde Kongehuset lagt 45 billeder på dets hjemmeside, der karakteriserede hans liv, og den der var en af dem, siger Henning Svoldgaard, inden turen går videre gennem den gamle tappehal.

Den guidede tour begynder dog i de gamle lagerbygninger, hvor der stadig opbevares tønder med whisky, og hvor et stort billede af Prins Henrik, der sidder og nyder et godt glas, pryder endevæggen.

- Lagerhallen, som du kan se derovre, er på 800 kvadratmeter, siger Henning Svoldgaard og peger på en stor, sort bygning omme bagved. Det er meningen, at der skal bygges to mere af samme størrelse inden for de næste to år.

Det var en ros, der fik de ni indehavere af Stauning Whisky til tro på deres produkt. I 2007 købte de en gård lidt uden for Stauning, og halvandet år senere var de klar til at producere whisky i en noget større skala end i slagteriet.

Topmoderne destilleri

Størrelsen på de nye maltegange er næsten nok til at tage pusten fra én.

- Gangene er 55 gange 5,5 meter, og dem er der fire af. Når vi er oppe at køre fuld skala, bruger vi omkring 3300 tons korn om året, siger Henning Svoldgaard.

I rummet ved siden af bliver malten tørret. "Ingen adgang" står der på dørene, men vi får lov at kigge ind. Det dufter herligt af korn.

- Alt det varme, vi bruger her, får vi fra en stor akkumuleringstank. Vi har jo masser af varmt vand fra destilleriet. Det varme vand gemmer vi og kører gennem en veksler, som laver det om til varm luft. På den måde genbruger vi noget af energien, forklarer guiden.

- Du kan se, at ovre i siden går det lidt ned, fortsætter han og peger ind i et af tørrerummene. Der er en snegl, og når malten er tørt, kører den det ud i siloen ude bagved og tømmer rummet helt automatisk.

Det nye destilleri er udviklet af folkene bag Stauning Whisky i samarbejde med Picca, som har stået for al programmeringen og Flexmatic, som har leveret bryggeudstyr, pumper og ventiler. Selve bygningerne er tegnet af arkitektfirmaet Loop.

- Vi skulle ikke lave et skotsk destilleri i Danmark. Vi ville lave et dansk destilleri, som godt nok bruger skotske produktionsmetoder, men vi ville skabe noget, der passede til egnen her. Hvis du kører rundt og ser de gamle fiskehytter ved de små havne rundt om fjorden, så er det sådan nogle sorte hytter med spids tag, som er tjæret. Det er det, vi har ladet os inspirere af her og forstørret op, siger Henning Svoldgaard.

Udenfor står de store siloer til korn, varmt vand og affaldsprodukter.

- Når vi har tømt det, der er i pot stills'ene for den alkohol, vi kan bruge, er der stadig foderværdi i det, der er tilbage. Det samme gælder det tørstof, vi sier fra, efter at vi har mæsket. Det bliver kørt ud til en landmand og brugt som foder.

Inde i den næste bygning tårner to store mæskekar sig op i to etager. Mest imponerende er dog rummet med kobberkedlerne, der har en fantastisk udsigt ud over markerne.

- Fjorden ligger lige på den anden side af skællet, siger Henning. Når vi har rundvisning, og folk spørger os, hvor vi får vores korn fra, så kan vi rent faktisk bare pege på marken derovre, siger Henning Svoldgaard.

Kobberkedelerne er dog ikke væsentligt større end de gamle, som nu bliver en del af udsmykningen i butikken. Det er der en god grund til:

- Vi tror på, at størrelsen af stills'ene har betydning for smagen af det, der kommer ud af dem. Jo mindre stills, jo bedre smag får vi. Skulle vi have været super praktiske, skulle vi have lavet to stills på henholdsvis 35.000 liter og 25.000 liter. I stedet har vi 24 stills af 2000 liter. De første 16, der står heroppe, er til vores første destillering, og de otte, der står nede foran, er til anden destillering. Det er her, vi trækker den spiritus ud, som vi bruger til at lave whisky med.

Selvom meget af produktionen er automatiseret, er der stadig et element af håndværk i destilleringen. Det er, når hjertet - altså den spiritus, som skal blive til whisky - skal sorteres fra hovedet og halen, som er det, der ikke kan bruges.

- Det sker stadig manuelt. Der er mange variabler, der spiller ind, og hvert destilleri har sine egne parametre for, hvor de foretager deres cut in og cut out, forklarer Henning Svoldgaard.