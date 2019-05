Sofaen er designet til at blive skilt ad

Tremmesofaen Mollis er den danske designduo Bykatos nyfortolkning af den klassiske træsofa. Men den er også endnu en bæredygtig designløsning, for alt på sofaen kan skilles ad i de enkelte materialer og dermed nemt genanvendes. Bæredygtigt design som Mollis er fremtiden. Både for Bykato og for os alle sammen, mener designeren.

Det har været en klassiker i dansk design, siden Børge Mogensen lavede sin smukke, stramme udgave af den. Tremmesofaen er nærmest en arketype inden for design, og nu har designerduoen Bykato kastet sig over og nyfortolket den. Mens de fleste tremmer på sofaer får de siddende til at sidde ret og formelt, har Bykato blødt designet op, gjort sofaen dyb og fyldt den med puder, som man kan slænge sig i. Alt imens, at sofaen bibeholder det luftige, enkle og grafiske udtryk.

Udover de umiddelbare visuelle og funktionelle fordele ved den nye sofa Mollis, byder den også på design, der er skjult for øjnene. Den er lavet til at blive skilt ad, forklarer Karl Rüdiger Rossell, der er den ene halvdel af Bykato.

- Grundtanken har været, at tremmesofaen skulle være bæredygtig ved, at den er designed for disassembly, altså den er designet til at kunne skilles ad, når man er færdig med at bruge den. Det gør det nemmere at genbruge materialerne, når den engang skal smides ud. Hvis man skiller sig af med en polstret sofa, kan den ikke skilles ad, for skummet er limet fast på kassen, stoffet hæftet på skummet, og så står man med en sofa, der består af alt muligt, som ikke er fedt at brænde af, siger Karl Rüdiger Rossell og fortæller, hvad det har betydet for Mollis' design:

- På vores tremmesofa kan man hive hynden ud, skrue nylonstropperne af, og så er der kun træstellet tilbage. På den måde kan hvert element genbruges. Det, der er grotesk ved genbrug, er, at det ofte er billigere at producere nyt end at genanvende og upcycle allerede brugte materialer, fordi det er så besværlig en proces. Vi synes, det er et sted at starte med at lave møbler, der kan skilles ad og dermed genbruges. Jeg tænker, at når denne sofa engang skal kasseres, kan stellet blive til træflis, og skummadrassen kan granuleres og presses til nyt skum.