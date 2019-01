Søren Sko: Sandheden kan man deale med

Man skal kende sine egne rødder, før man begynder at søge langt væk, mener Søren Sko, der for tre år siden brød ud af et 33 år langt forhold for at følge sit hjerte og den kvinde, han kun havde mødt tre gange. - Da vi skulle giftes, talte jeg med en præst, der sagde, at man både som menneske og som kristen skal sige sandheden. Hvor ondt det end må gøre, så sig sandheden, lyder det fra den koncertaktuelle sanger.