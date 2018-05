Smuk matematik: Arkitekt Bodil Kjærs design har fået en renæssance

Bodil Kjærs havemøbler blev designet, da det stadig var nyt at møblere haven. Nu bliver de sat i produktion igen midt i en tid, hvor stuen i højere grad flytter ud på græsset. Hendes æstetiske og funktionelle møbler er som skabt til at skabe rum under åben himmel.

Arkitekt og professor Bodil Kjærs møbler har fået en omfattende renæssance, da syv forskellige, danske møbelproducenter brugte årets designmesse, Salone del Mobile, til at relancere 25 af hendes møbler. Lige fra James Bond-skrivebordet BK fra Karakter Copenhagen over Holmegaards Cross-vaser til Carl Hansen & Søns udgave af hendes Indoor-outdoor-møbelserie blev vist frem på designmessen i Milano.

Elementer af arkitektur har den 86-årige Bodil Kjær kaldt sine design, om det var møbler, belysning eller boligtilbehør. Og hvert møbel i serien Indoor-outdoor er en arkitekttegnet teaktræsperle, der blev tegnet midt i dansk designs guldalder i 1959. De fleste af hendes møbler blev til mellem 1955 og 1963. Men hun havde aldrig tænkt dem som de "skulpturelle statements", de er blevet, "men i stedet som løsninger pa funktionelle, økonomiske og æstetiske problemer", har hun tidligere forklaret til Bo Bedre.

Men med tiden - og måske også på grund af den tid, de er tegnet ind i - har Bodil Kjær uforvarende skabt ikoner, der får svimlende hammerslag på internationale auktioner. Hammerslagene har hun tilfælles med designkoryfæer som også tæller hendes tidligere lærer fra skolen for indretningsarkitektur: Finn Juhl. Hendes matematiske og enkle former sender dog i højere grad tankerne mod udenlandske arkitekter som schweiziske Le Corbusier og tyske Mies van der Rohe.

Indoor-outdoor-serien består af otte kubistiske og funktionelle teakmøbler, som er så æstetiske, at de kan stå inde døre såvel som udenfor. Det ville bare næsten være synd, hvis teaktræet ikke fik lov til at patinere i solen, vinden og vandet fra himlen. Det olieholdige træ er meget modstandsdygtigt og tåler det omskiftelige vejr, vi kender så godt herhjemme.

Oprindeligt skabte Bodil Kjær møblerne til det amerikanske marked, hvor de firkantede, store træmøbler skulle skabe smukke rum uden for bygningerne.

- På det tidspunkt i 1959, hvor jeg tegnede møblerne, var der ikke fokus på udendørsmøblernes æstetik i USA. Det var fortrinsvis fritstående objekter uden relation til samtidens arkitektur. Jeg betragtede jo møbler som elementer af arkitektur, hvor størrelsen skulle relatere til rummene. På samme måde bør udendørsmøbler relatere sig til byggeriets formater. Uderummet kræver helt enkelt møbler af en vis størrelse for at opnå et harmonisk hele, forklarer Bodil Kjær i en pressemeddelelse.

Selv om Bodil Kjær gennem sin karriere skabte møbler til bestemte rum og bygninger, har de vist sig at have en større berettigelse i både tid og rum. Hun har ramt en form, der forener det modernistiske, skandinaviske og det internationale i sådan en grad, at den har fortjent det nye liv, som de danske producenter giver hendes enkle og ikke mindst smukke "elementer af arkitektur".

Carl Hansen & Søns Indoor-outdoor-serie blev vist frem på forårets designmesse i Milano. Møblerne vil først være til salg i danske butikker foråret 2019.