Smart lille tingest

Den hedder Batavia og er lavet i Korea. Det er en ret åbenlys efterligning af den "e-skruetrækker" af mærket Wiha (vistnok tysk), som elektrikerne bruger - dog er den ikke fuldt isoleret som den originale, men det kan vi jo nok leve med, når man hører prisen: Wiha'en findes på nettet til 2000 kroner - Batavia'en koster hos Primus Danmark 300 kroner. Og hvis du kan leve med, at den er kedeligt grå i stedet for rød, kan du endda få den til 250 kroner.

Men den kan så meget andet, og jeg synes faktisk, at det er en fed lille maskine - af én væsentlig årsag: Den har facon som en gammeldags skruetrækker, og den er så lille og let, at du ubesværet kan rende rundt med den i lommen - i modsætning til diverse skruemaskiner, som har pistolskæfte og ofte er alt for store, tunge og klodsede.

Og hvis man eksempelvis skal montere hængsler, hvor man typisk bruger små, men mange skruer, som til gengæld skal placeres meget præcist: Med Batavia'en kan man koncentrere sig om at holde kursen, fordi man ikke samtidigt skal dreje skruetrækkeren - sådan undgår man, at hver anden skrue ender med at sidde en smule skævt.

Og et sæt gode gammeldags skruetrækkere kan man heller ikke undvære, for det er trods alt med dem, man har den bedste føling med arbejdet.

Du kan hverken bruge den som erstatning for dine skruetrækkere eller en "rigtig" skruemaskine. Du kan nemlig ikke vride kæmpe store skruer i, som du kan med din mægtige 18-volts skruemaskine - som til gengæld kan vride armen af led og vejer så meget, at man får tennisalbue og seneskedehindebetændelse (eller hvad det nu hedder) bare ved synet af djævelskabet.

Jeg synes faktisk, at det er fundet til de penge, for når man kigger indenfor til mekanikken, møder man ikke det sædvanlige og lidt deprimerende syn af kinesisk sjusk: Selve motorhuset af hård og solid plastic har en fin finish - støbningen er meget præcis, hvilket gør skruetrækkeren vridstabil.

Planetgearet minder i størrelse og kvalitet om et urværk - helt igennem af metal og blottet for mislyde.

Ønsk den

Den lille Batavia har et indbygget batteri, og den lades via et usb-kabel, som følger med - men der er ingen lader. Du skal med andre ord tilslutte kablet til én eller anden usb-lader, som du formodes at have i forvejen - den til telefonen, den i bilen, den til fotoapparatet - eller du kan stjæle lidt strøm fra computerens usb-stik - eller hvis du har en "battery-pack" - eller ...

Hvis du ikke allerede har sådan en tingest, må jeg så have lov til at foreslå, at du ønsker den til jul: En stor usb-lader med mange udgange og stor kapacitet - så behøver du ikke at holde styr på en myriade af små åndssvage ladere til dette og hint, men kan lade alle dine elektroniske duppeditter med én og samme lader og blot en enkelt stikkontakt.

Det har jeg tit tænkt på, at jeg selv vil gøre - når jeg en dag får tid ...