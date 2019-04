Smagen af havet er stadig søstærk i Hav & Bøf

Slidte redningskranse og sort-hvide fotos af Esbjergs havneliv gennem tiden pynter i et selskabslokale i havnerestauranten Hav & Bøf. Et bastant træbord i midten af rummet er bygget af bolværk, og i en af de sortmalede stole rundt om bordet sidder salgs- og marketingschef for restauranten, Maria Pedersen. Hun klapper venligt på en af stolenes ryglæn, mens hun fortæller, at de er et levn fra dengang, Pedersen Gruppen overtog bygningen, der i mange år forinden havde fungeret som en restaurant, dansested og bar. Eller det som Maria Pedersen betegner som en beverdinge. Og det siger hun ikke uden en flig af nostalgi i stemmen. Det er også grunden til, at meget af det gamle inventar fik nyt liv, da Huset Gammelhavn blev en restaurant.

- På den måde kan gæsterne få en forståelse for, at det er en historisk bygning i Esbjerg, og noget af det ældste vi har i byen, som ikke er mere end lidt over 150 år gammel. Vi får stadig gæster, som kan huske dengang, at huset var et dansested, fortæller Maria Pedersen.

Hun er en del af familievirksomheden Pedersen Group, der har drevet restaurant i Huset Gammelhavn siden 2005. De første 10 år husede bygningen en populær gourmetrestaurant, men selv om forretningen gik godt, og restauranten også var på siderne i den nordiske spiseguide White Guide, blev der truffet en beslutning om, at der skulle ske noget nyt, efter at restauranten i 2015 havde fejret 10-års jubilæum.

- Den var egentlig en succes, og vi havde overskud, men det var en udfordring at skaffe personale med ekspertise i gourmetmad til den her del af landet. Derfor kiggede vi hinanden dybt i øjnene og tog en beslutning om at skabe et nyt koncept, husker hun.