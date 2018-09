Smækker riesling, hvor du kan smage jordbunden - men den koster ...

1

Luigi Bosca La Linda Chardonnay Unoaked 2016, Mendoza, 12,5 procent, 79,95 kr. v. 6 flasker hos Theis Vine: Frisk næse med vådt græs, pære og fersken. Frisk og letløbende i munden med god frugt - frisk æble og lidt sød pære - og pæn lang eftersmag - en vin med gods til trods for, at den ikke har fået fad. Indian summer-vin til stegt kylling, salat eller et stykke stegt laks og torskehale fra Barr. Fire pæne stjerner.