Da Helene Reingaard Neumann som 16-årig mistede sin mor, oplevede hun, at der i kirken var højt til loftet og plads til at være i de svære følelser uden hele tiden at skulle fikse dem. Det var lindrende. I dag er hun tilbøjelig til at være endnu mere taknemmelig for livet - og for at have givet det videre til Albert og Lily. Foto: Birgitte Carol Heiberg